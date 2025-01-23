Полиция Челябинска задержала поджигателя известного магазина детских колясок

Полиция Челябинска при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержала подозреваемого в поджоге магазина «Дом колясок Тихоновой», расположенного на улице Молдавской. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«В результате тщательного проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску установили и при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВДЖ по региону.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Раскрытие преступления было поставлено на контроль руководством городского УМВД. Работа по установлению личности подозреваемого и его задержанию велась непрерывно. Сейчас устанавливаются мотивы поступка мужчины. Вскоре ему изберут меру пресечения.
Магазин сгорел в декабре прошлого года. Площадь возгорания составила 300 квадратов. Здание выгорело. В результате поджога был нанесен ущерб на сумму около 7 млн рублей.
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