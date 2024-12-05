05 декабря 2024

Известный магазин детских колясок сгорел в Челябинске. Фото, видео

В Челябинске сгорел «Дом колясок Тихоновой»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Пожар ликвидировали 29 человек (архивное фото) Фото:

В Челябинске 6 декабря рано утром сгорел известный магазин «Дом колясок Тихоновой» на улице Молдавской. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«По прибытии подразделений на улицу Молдавская установлено, что горит кровля и помещение внутри здания магазина „Мир колясок“ (на самом здании указано название „Дом колясок Тихоновой“ — прим. URA.RU). Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Магазин находится по улице Молдавской около ТРК «Фокус».

Специалисты ликвидировали пожар на площади 300 квадратов. На тушении были задействованы 29 человек и семь единиц техники. Для установления причины пожара на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория, добавили в МЧС.

«Дом колясок у Тихоновой» — популярный среди молодых родителей магазин. Здесь был самый большой выбор колясок по цене и качеству.

Пожар начался 6 декабря рано утром
Пожар начался 6 декабря рано утром
Возгорание ликвидировано на площади в 300 квадратных метров
Возгорание ликвидировано на площади в 300 квадратных метров
Продажей колясок этот магазин занимается более десяти лет
Продажей колясок этот магазин занимается более десяти лет

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В Челябинске 6 декабря рано утром сгорел известный магазин «Дом колясок Тихоновой» на улице Молдавской. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По прибытии подразделений на улицу Молдавская установлено, что горит кровля и помещение внутри здания магазина „Мир колясок“ (на самом здании указано название „Дом колясок Тихоновой“ — прим. URA.RU). Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Магазин находится по улице Молдавской около ТРК «Фокус». Специалисты ликвидировали пожар на площади 300 квадратов. На тушении были задействованы 29 человек и семь единиц техники. Для установления причины пожара на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория, добавили в МЧС. «Дом колясок у Тихоновой» — популярный среди молодых родителей магазин. Здесь был самый большой выбор колясок по цене и качеству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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