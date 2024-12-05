Известный магазин детских колясок сгорел в Челябинске. Фото, видео

В Челябинске сгорел «Дом колясок Тихоновой»

06 декабря 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Пожар ликвидировали 29 человек (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске 6 декабря рано утром сгорел известный магазин «Дом колясок Тихоновой» на улице Молдавской. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По прибытии подразделений на улицу Молдавская установлено, что горит кровля и помещение внутри здания магазина „Мир колясок“ (на самом здании указано название „Дом колясок Тихоновой“ — прим. URA.RU). Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Магазин находится по улице Молдавской около ТРК «Фокус». Специалисты ликвидировали пожар на площади 300 квадратов. На тушении были задействованы 29 человек и семь единиц техники. Для установления причины пожара на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория, добавили в МЧС. «Дом колясок у Тихоновой» — популярный среди молодых родителей магазин. Здесь был самый большой выбор колясок по цене и качеству. Пожар начался 6 декабря рано утром Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Возгорание ликвидировано на площади в 300 квадратных метров Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Продажей колясок этот магазин занимается более десяти лет Telegram-канал «МЧС Челябинской области»/a> Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 6 декабря рано утром сгорел известный магазин «Дом колясок Тихоновой» на улице Молдавской. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По прибытии подразделений на улицу Молдавская установлено, что горит кровля и помещение внутри здания магазина „Мир колясок“ (на самом здании указано название „Дом колясок Тихоновой“ — прим. URA.RU). Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Магазин находится по улице Молдавской около ТРК «Фокус». Специалисты ликвидировали пожар на площади 300 квадратов. На тушении были задействованы 29 человек и семь единиц техники. Для установления причины пожара на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория, добавили в МЧС. «Дом колясок у Тихоновой» — популярный среди молодых родителей магазин. Здесь был самый большой выбор колясок по цене и качеству.