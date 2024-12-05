В Челябинске 6 декабря рано утром сгорел известный магазин «Дом колясок Тихоновой» на улице Молдавской. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«По прибытии подразделений на улицу Молдавская установлено, что горит кровля и помещение внутри здания магазина „Мир колясок“ (на самом здании указано название „Дом колясок Тихоновой“ — прим. URA.RU). Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Магазин находится по улице Молдавской около ТРК «Фокус».
Специалисты ликвидировали пожар на площади 300 квадратов. На тушении были задействованы 29 человек и семь единиц техники. Для установления причины пожара на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория, добавили в МЧС.
«Дом колясок у Тихоновой» — популярный среди молодых родителей магазин. Здесь был самый большой выбор колясок по цене и качеству.
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