Пермский турагент рассказала, как сэкономить на путевке за границу

Пермякам рекомендуют не откладывать покупку туров на лето за рубеж и по России. Это поможет не только сэкономить из-за акций раннего бронирования, но и растянуть оплату путевки на полгода без процентов. Об этом URA.RU рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«До 30 марта у туроператоров действуют акции раннего бронирования. До этой даты можно внести только 10% от стоимости путевки, а остальное оплатить за две недели до поездки или вносить платежи комфортными суммами каждый месяц до вылета. При этом не надо платить проценты. Также при раннем бронировании стоимость путевок ниже на 20-30%, чем перед началом летнего сезона», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Еще один способ сэкономить — смотреть вылеты на разные даты. Есть дни, на которые пока броней мало или нет совсем. Система отмечает их как непопулярные и снижает цены. Но как только туры на эти дни начинают покупать, стоимость путевок повышается. «Спрос может повлиять на повышении цены больше, чем курс валюты. Поэтому лучше позаботиться об отдыхе заранее, пока нет большого ажиотажа», — рассказала турагент.
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