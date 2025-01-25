Самую страшную пермскую колонию засудили за загрязнение канализации

Исправительную колонию №2 в Соликамске (Пермский край), более известную как «Белый лебедь», обязали выплатить 2 млн рублей за загрязнение канализации сточными водами. Иск, поданный ООО «Водоканал», с которым у колонии заключен договор на обслуживание коммунальных сетей, рассмотрел арбитражный суд Прикамья. В мае 2024 года оператор горводоканала взял на анализ воду из канализации ИК-2. В ней было обнаружено превышение допустимой концентрации железа, фосфатов и взвешенных частиц. Это следует из судебного решения, с которым ознакомилось URA.RU.
«По результатам анализа […] составлены соответствующие протоколы лабораторных испытаний № 164/СВ-1, № 164а/СВ-1 от 30.05.2024 года, на основании которых ООО „Водоканал“ определена плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод. Также установлена плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, выставлен соответствующий счет-фактура на общую сумму 2 042 202 рублей 45 копеек», — сказано в решении арбитражного суда Прикамья.
Рассмотрев исковые требования «Водоканала», суд удовлетворил их в полном объеме. Помимо этого, с ИК-2 взыскана задолженность в сумме 110,4 тысяч рублей, а также судебные расходы в сумме 33,8 тыс рублей.
Исправительное учреждение не согласилось с принятым судебным актом и обратилось с апелляционной жалобой в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. В обоснование доводов колония указала, что в тот день, когда проводился отбор проб воды, в ИК-2 промывали канализационный трубопровод «с целью профилактики от засора». «Соответственно, такой сверхнормативный сброс загрязняющих веществ произошел лишь 23.05.2024, а не каждый день в течение текущего месяца», — пояснил ответчик. Рассмотрение апелляции назначено на 11 февраля.
Колония «Белый лебедь» — одно из самых известных исправительных учреждений в России. В ней отбывают пожизненный срок самые опасные преступники. URA.RU рассказывало, что узниками ИК-2 в том числе были маньяк Роман Бурцев и серийный убийца Игорь Фомин, скончавшиеся в 2023 и 2024 годах.
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