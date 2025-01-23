Синоптик заявил об аномальной погоде в январе в ХМАО

В ХМАО выдался рекордно теплый январь — после кратковременного трескучего мороза в округе снова потеплеет до -5, -10 градусов к концу недели. Об этом URA.RU заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Вообще зима в ХМАО выдалась аномально теплой, как и практически на всей европейской территории. Только у вас степень отклонения средней температуры от обычной нормы даже выше, чем в других регионах», — поделился Шувалов.
Синоптик сообщил, что югорчане только сейчас по-настоящему окунулись в зиму, и то ненадолго. Все потому, что этот антициклон достаточно быстро уйдет на юг, и морозы ослабеют уже к выходным.
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