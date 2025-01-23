Синоптик заявил об аномальной погоде в январе в ХМАО

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Январь в ХМАО выдался рекордно теплым
Январь в ХМАО выдался рекордно теплым Фото:

В ХМАО выдался рекордно теплый январь — после кратковременного трескучего мороза в округе снова потеплеет до -5, -10 градусов к концу недели. Об этом URA.RU заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Вообще зима в ХМАО выдалась аномально теплой, как и практически на всей европейской территории. Только у вас степень отклонения средней температуры от обычной нормы даже выше, чем в других регионах», — поделился Шувалов.

Синоптик сообщил, что югорчане только сейчас по-настоящему окунулись в зиму, и то ненадолго. Все потому, что этот антициклон достаточно быстро уйдет на юг, и морозы ослабеют уже к выходным.

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В ХМАО выдался рекордно теплый январь — после кратковременного трескучего мороза в округе снова потеплеет до -5, -10 градусов к концу недели. Об этом URA.RU заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Вообще зима в ХМАО выдалась аномально теплой, как и практически на всей европейской территории. Только у вас степень отклонения средней температуры от обычной нормы даже выше, чем в других регионах», — поделился Шувалов. Синоптик сообщил, что югорчане только сейчас по-настоящему окунулись в зиму, и то ненадолго. Все потому, что этот антициклон достаточно быстро уйдет на юг, и морозы ослабеют уже к выходным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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