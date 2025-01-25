25 января 2025
24 января 2025

Пермьстат раскрыл количество бедняков в Пермском крае

В Пермском крае 245 тысяч человек проживают за чертой бедности
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермьстат насчитал 245 тысяч бедняков в крае
Пермьстат насчитал 245 тысяч бедняков в крае Фото:

В Пермском крае незначительно сократилось количество граждан, проживающих за чертой бедности. По данным Пермьстата (имеются в распоряжении URA.RU), в 2023 году в регионе насчитывалось 245 тысяч человек с доходами ниже величины прожиточного минимума. Это почти 10% от общей численности населения региона.

«Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (всего, тыс. человек): 245», — сообщает статведомство. В 2022 году в крае насчитывалось 267 тысяч бедняков, а в 2021 году — 323 тысячи. Для того, чтобы довести доходы населения до величины прожиточного минимума, необходимо более млрд рублей, указано в отчете Пермьстата.

В 2023 году граница бедности в Прикамье в среднем составила 13,8 тысячи рублей. В 2024 году прожиточный минимум в регионе вырос до 14 217 рублей в месяц, а в текущем году он составил 16 314 рублей.

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В Пермском крае незначительно сократилось количество граждан, проживающих за чертой бедности. По данным Пермьстата (имеются в распоряжении URA.RU), в 2023 году в регионе насчитывалось 245 тысяч человек с доходами ниже величины прожиточного минимума. Это почти 10% от общей численности населения региона. «Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (всего, тыс. человек): 245», — сообщает статведомство. В 2022 году в крае насчитывалось 267 тысяч бедняков, а в 2021 году — 323 тысячи. Для того, чтобы довести доходы населения до величины прожиточного минимума, необходимо более млрд рублей, указано в отчете Пермьстата. В 2023 году граница бедности в Прикамье в среднем составила 13,8 тысячи рублей. В 2024 году прожиточный минимум в регионе вырос до 14 217 рублей в месяц, а в текущем году он составил 16 314 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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