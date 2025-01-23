В центре Екатеринбурга парализовано движение трамваев

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На место выехала аварийная бригада (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 23 января на улице Московской встал трамвай, что привело к затору на всей линии. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Движение составов встало возле торгового центра „Алатырь“. Некоторые пассажиры не захотели ждать и пошли пешком», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что техническая проблема с одним из вагонов случилась в 19:06. «К месту остановки в районе с улицей Попова вызвана аварийная бригада», — пояснили в горадминистрации.

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В Екатеринбурге вечером 23 января на улице Московской встал трамвай, что привело к затору на всей линии. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Движение составов встало возле торгового центра „Алатырь“. Некоторые пассажиры не захотели ждать и пошли пешком», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что техническая проблема с одним из вагонов случилась в 19:06. «К месту остановки в районе с улицей Попова вызвана аварийная бригада», — пояснили в горадминистрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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