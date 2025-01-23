Пермский край стал первым регионом РФ по паритетному финансированию вузов

Пермский край — первый регион РФ по паритетному финансированию высших учебных заведений. Об этом на рабочей встрече с губернатором Дмитрием Махониным сообщил заместитель председателя Правительства России и куратор ПФО Дмитрий Чернышенко. Стороны обсуждали не только вопросы образования, а также науки, молодежной политики, спорта и туризма.
«В январе Минобрнауки РФ и правительство Прикамья заключили соглашение о взаимодействии. Его суть — на основе паритетного финансирования в период с 2025 по 2027 год в регионе отремонтируют пять общежитий трех федеральных вузов. Это ПГНИУ, ПНИПУ, а также ПГАТУ», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Дмитрий Чернышенко особо подчеркнул, что Прикамье является первым регионом РФ, в котором вводится паритетное финансирование инфраструктуры вузов, в том числе общежитий, учебных корпусов и лабораторий. «Призываю субъекты изучить этот опыт. А также применять его для развития научно-образовательного потенциала», — добавил вице-премьер РФ.
Дмитрий Чернышенко также отметил важность привлечения в науку молодежи. В одном только Пермском федеральном исследовательском центре УроРАН больше половины научных сотрудников являются молодыми учеными. «Благодаря компетенциям промпредприятий и одного из лучших в стране научно-образовательного центра мы вошли в число первых регионов — участников нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“. Также поддержку на создание линии по выпуску малоразмерных газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, выпуска силовых авиаконструкций, линейки электродвигателей и конструкций из композитных материалов для беспилотных аппаратов», — рассказал в ходе встречи губернатор Дмитрий Махонин.
Речь также шла и о новом статусе Перми, которую признали «Молодежной столицы России». По словам вице-премьера, это даст толчок для развития развитию молодежной политики и повысит туристическую привлекательность региона. В программу мероприятий войдет 100 событий, соответствующих целям нового нацпроекта «Молодежь и дети». Одним из флагманских станет Всероссийский форум рабочей молодежи. Он запланирован на начало июля 2025 года.
Обсуждая туризм, участники встречи отметили, что в регионе реализуются пять инвестпроектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов. Также активно идет работа в части двух крупных инвестпроектов по созданию точек притяжения. В спортивной отрасли по итогам 2023 года регион продемонстрировал высокие показатели. Более 57% жителей края регулярно занимаются спортом, а уровень обеспеченности спортсооружениями достиг 71%. Эти показатели превысили плановые. В декабре в Прикамье был открыт первый фиджитал-центр, который создали в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».
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