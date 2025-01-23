Трамп спешит встретиться с Путиным

Трамп: Украина готова на сделку для окончания конфликта с Россией
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Трамп заявил, что Украина готова на сделку и он хочет срочной встречи с Путиным
Трамп заявил, что Украина готова на сделку и он хочет срочной встречи с Путиным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с российским главой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), добавив, что Украина уже якобы согласилась на сделку.

«Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этому конфликту», — заявил Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на ВЭФ. Он подчеркнул, что Украина якобы готова заключить сделку по урегулированию конфликта и решение зависит от Москвы.

Ранее Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины на ввозимые российские товары в случае, если РФ не согласится на «сделку» по Украине. Его слова приводит RT.

Путин не раз заявлял, что Россия в любой момент готова к началу переговоров, однако для этого должны быть соблюдены ее условия. Среди этих условий — выход ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО и закрепление за ней внеблокового и безъядерного статуса.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с российским главой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), добавив, что Украина уже якобы согласилась на сделку. «Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этому конфликту», — заявил Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на ВЭФ. Он подчеркнул, что Украина якобы готова заключить сделку по урегулированию конфликта и решение зависит от Москвы. Ранее Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины на ввозимые российские товары в случае, если РФ не согласится на «сделку» по Украине. Его слова приводит RT. Путин не раз заявлял, что Россия в любой момент готова к началу переговоров, однако для этого должны быть соблюдены ее условия. Среди этих условий — выход ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО и закрепление за ней внеблокового и безъядерного статуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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