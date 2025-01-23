Управление судебного департамента Прикамья возглавил Челомбицкий

Прикамское управление судебного департамента возглавил Игорь Челомбицкий. О назначении сообщили специалисты ведомства при Верховном Суде РФ.
«В трех субъектах России назначены начальники управлений судебного департамента. В Пермском крае управление возглавил Игорь Челомбицкий», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Прошлый руководитель регионального управления Олег Веселов ушел в отставку в октябре прошлого года, проработав в системе более 30 лет. Ранее на освобождающееся кресло согласовали кандидатуру Челомбицкого.
Карьера Игоря Робертовича стартовала в 1993 году. С 2009 по 2016 годы он занимал пост председателя Дзержинского суда Перми, в 2016-ом — получил назначен в Пермский краевой суд. С 2018 году работал заместителем председателя. Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Челомбицкого о прекращении полномочий судьи 28 мая прошлого года.
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