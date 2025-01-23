23 января 2025

Управление судебного департамента Прикамья возглавил Челомбицкий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Челомбицкий работает судьей с 1993 года
Игорь Челомбицкий работает судьей с 1993 года Фото:

Прикамское управление судебного департамента возглавил Игорь Челомбицкий. О назначении сообщили специалисты ведомства при Верховном Суде РФ.

«В трех субъектах России назначены начальники управлений судебного департамента. В Пермском крае управление возглавил Игорь Челомбицкий», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Прошлый руководитель регионального управления Олег Веселов ушел в отставку в октябре прошлого года, проработав в системе более 30 лет. Ранее на освобождающееся кресло согласовали кандидатуру Челомбицкого.

Карьера Игоря Робертовича стартовала в 1993 году. С 2009 по 2016 годы он занимал пост председателя Дзержинского суда Перми, в 2016-ом — получил назначен в Пермский краевой суд. С 2018 году работал заместителем председателя. Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Челомбицкого о прекращении полномочий судьи 28 мая прошлого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прикамское управление судебного департамента возглавил Игорь Челомбицкий. О назначении сообщили специалисты ведомства при Верховном Суде РФ. «В трех субъектах России назначены начальники управлений судебного департамента. В Пермском крае управление возглавил Игорь Челомбицкий», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Прошлый руководитель регионального управления Олег Веселов ушел в отставку в октябре прошлого года, проработав в системе более 30 лет. Ранее на освобождающееся кресло согласовали кандидатуру Челомбицкого. Карьера Игоря Робертовича стартовала в 1993 году. С 2009 по 2016 годы он занимал пост председателя Дзержинского суда Перми, в 2016-ом — получил назначен в Пермский краевой суд. С 2018 году работал заместителем председателя. Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Челомбицкого о прекращении полномочий судьи 28 мая прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...