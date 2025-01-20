Сенатор Пушков: публикация деталей об убийстве Кеннеди ударит по США

Публикация материалов об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди и других значимых фигур может серьезно ударить по «глубинному государству» США. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обещание избранного президента США Дональда Трампа рассекретить соответствующие документы.
«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по „глубинному государству“ в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране», — написал Пушков в своем telegram-канале. В том числе Трамп намерен обнародовать материалы, касающиеся убийства лидера движения за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, а также предоставить информацию о реальных обстоятельствах трагедии 11 сентября 2001 года, когда произошел взрыв Башен-близнецов в Нью-Йорке.
Джон Фицджеральд Кеннеди был 35-м президентом США (1961–1963). 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в Далласе он был смертельно ранен из снайперской винтовки и скончался в госпитале «Паркленд». Комиссия Уоррена установила, что убийцей был Ли Харви Освальд.
Инагурация Трампа состоится уже сегодня. После вступления в должность главы США он пообещал объявить войну нелегальным иммигрантам и преступным группировкам, действующим на территории США, а также запустить крупнейшую операцию по депортации в истории страны. В том числе он заверил, что положит конец конфликту на Украине и предотвратит третью мировую войну. В первый день президентства он намерен подписать 100 указов, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.