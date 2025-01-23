Зарплаты пермских студентов заметно подросли

В среднем зарплатный показатель по стране вырос на 14%
За минувший год рост зарплатных предложений для студентов по Перми составил 23%. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Работа».
«В прикамской столице за 2024 год зарплатные предложения для студентов выросли на 23%. В среднем соискателям при неполном рабочем дне предлагали 49 тысяч рублей в месяц», — на данные исследования ссылается «Новый компаньон».
Количество вакансий для пермских студентов в отчетном периоде увеличилось на 116%. Самый заметный рост произошел в сфере транспорта и логистики.
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