23 января 2025

Зарплаты пермских студентов заметно подросли

За год предлагаемые зарплаты для студентов в Перми увеличились на 23%
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем зарплатный показатель по стране вырос на 14%
В среднем зарплатный показатель по стране вырос на 14% Фото:

За минувший год рост зарплатных предложений для студентов по Перми составил 23%. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Работа».

«В прикамской столице за 2024 год зарплатные предложения для студентов выросли на 23%. В среднем соискателям при неполном рабочем дне предлагали 49 тысяч рублей в месяц», — на данные исследования ссылается «Новый компаньон».

Количество вакансий для пермских студентов в отчетном периоде увеличилось на 116%. Самый заметный рост произошел в сфере транспорта и логистики.

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За минувший год рост зарплатных предложений для студентов по Перми составил 23%. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Работа». «В прикамской столице за 2024 год зарплатные предложения для студентов выросли на 23%. В среднем соискателям при неполном рабочем дне предлагали 49 тысяч рублей в месяц», — на данные исследования ссылается «Новый компаньон». Количество вакансий для пермских студентов в отчетном периоде увеличилось на 116%. Самый заметный рост произошел в сфере транспорта и логистики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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