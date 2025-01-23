23 января 2025

Мэр Нижнего Тагила пообещал закончить ремонт пяти детских больниц за год. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владислав Пинаев заявил, что 11 тысяч детей лечатся в учреждениях, где идет ремонт
Владислав Пинаев заявил, что 11 тысяч детей лечатся в учреждениях, где идет ремонт Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончат капитальные ремонты в пяти детских поликлиниках до конца 2025 года при поддержке регионального минздрава и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Такое обещание дал мэр города Владислав Пинаев.

«В городе продолжаются капитальные ремонты сразу пяти детских поликлиник и филиалов в рамках национального проекта „Здравоохранение“, при поддержке регионального минздрава и губернатора. Медицинскую помощь в этих учреждениях получают около 11 тысяч детей. Самый долгожданный ремонт проходит в здании на улице Карла Маркса, он завершится во второй половине этого года», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

По словам мэра, маленькие тагильчане смогут лечиться и в других районах города. В течение 2025-го планируется открытие филиалов больницы в поселках Старатель и Северный, а также в микрорайонах Новая Кушва и Тагилстрой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончат капитальные ремонты в пяти детских поликлиниках до конца 2025 года при поддержке регионального минздрава и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Такое обещание дал мэр города Владислав Пинаев. «В городе продолжаются капитальные ремонты сразу пяти детских поликлиник и филиалов в рамках национального проекта „Здравоохранение“, при поддержке регионального минздрава и губернатора. Медицинскую помощь в этих учреждениях получают около 11 тысяч детей. Самый долгожданный ремонт проходит в здании на улице Карла Маркса, он завершится во второй половине этого года», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  По словам мэра, маленькие тагильчане смогут лечиться и в других районах города. В течение 2025-го планируется открытие филиалов больницы в поселках Старатель и Северный, а также в микрорайонах Новая Кушва и Тагилстрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...