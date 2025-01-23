В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончат капитальные ремонты в пяти детских поликлиниках до конца 2025 года при поддержке регионального минздрава и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Такое обещание дал мэр города Владислав Пинаев.
«В городе продолжаются капитальные ремонты сразу пяти детских поликлиник и филиалов в рамках национального проекта „Здравоохранение“, при поддержке регионального минздрава и губернатора. Медицинскую помощь в этих учреждениях получают около 11 тысяч детей. Самый долгожданный ремонт проходит в здании на улице Карла Маркса, он завершится во второй половине этого года», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам мэра, маленькие тагильчане смогут лечиться и в других районах города. В течение 2025-го планируется открытие филиалов больницы в поселках Старатель и Северный, а также в микрорайонах Новая Кушва и Тагилстрой.
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