Shot: ВСУ атаковали рязанскую нефтебазу, слышны взрывы

Население Рязани сообщает о взрывах, грохочущих над городом. По неофициальной информации, это украинские беспилотники пытаются атаковать местный нефтяной завод.
«Беспилотники ВСУ пытаются атаковать местный нефтезавод. Всего прогремело более 10 взрывов. Уже сбито несколько воздушных целей, работает ПВО. Пожаров или каких-то последствий на земле не наблюдается», — на слова очевидцев ссылается telegram-канал Shot.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.