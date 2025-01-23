23 января 2025

Shot: ВСУ атаковали рязанскую нефтебазу, слышны взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители сообщили о звуках, похожих на взрывы, около 12 ночи
Местные жители сообщили о звуках, похожих на взрывы, около 12 ночи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Население Рязани сообщает о взрывах, грохочущих над городом. По неофициальной информации, это украинские беспилотники пытаются атаковать местный нефтяной завод.

«Беспилотники ВСУ пытаются атаковать местный нефтезавод. Всего прогремело более 10 взрывов. Уже сбито несколько воздушных целей, работает ПВО. Пожаров или каких-то последствий на земле не наблюдается», — на слова очевидцев ссылается telegram-канал Shot.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Население Рязани сообщает о взрывах, грохочущих над городом. По неофициальной информации, это украинские беспилотники пытаются атаковать местный нефтяной завод. «Беспилотники ВСУ пытаются атаковать местный нефтезавод. Всего прогремело более 10 взрывов. Уже сбито несколько воздушных целей, работает ПВО. Пожаров или каких-то последствий на земле не наблюдается», — на слова очевидцев ссылается telegram-канал Shot. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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