Shot: в районе рязанского НПЗ началось возгорание после атаки ВСУ

В районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязани началось возгорание после атаки беспилотников в ночь на 24 января. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев и опубликовал видео.
«Очевидцы сообщают о возгорании в районе Рязанского НПЗ. Предварительно, оно началось в результате падения обломков уничтоженных БПЛА», — рассказали авторы канала.
По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе продолжается ликвидация последствий воздушной атаки. Он также рассказал о привлечении к работе всех оперативных служб. Сам Малков находится на рабочем месте.
URA.RU направило запрос в МЧС по Рязанской области. Ответ ожидается.
Жители Рязани ранее сообщили о взрывах, грохочущих над городом. Губернатор области Павел Малков подтвердил информацию о дронах, подчеркнув, что БПЛА уничтожены, а пострадавших нет.
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