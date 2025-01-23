23 января 2025

Shot: в районе рязанского НПЗ началось возгорание после атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе НПЗ в Рязани очевидцы заметили возгорание, пишет Shot (архивное фото)
В районе НПЗ в Рязани очевидцы заметили возгорание, пишет Shot (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязани началось возгорание после атаки беспилотников в ночь на 24 января. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев и опубликовал видео.

«Очевидцы сообщают о возгорании в районе Рязанского НПЗ. Предварительно, оно началось в результате падения обломков уничтоженных БПЛА», — рассказали авторы канала.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе продолжается ликвидация последствий воздушной атаки. Он также рассказал о привлечении к работе всех оперативных служб. Сам Малков находится на рабочем месте.

URA.RU направило запрос в МЧС по Рязанской области. Ответ ожидается.

Жители Рязани ранее сообщили о взрывах, грохочущих над городом. Губернатор области Павел Малков подтвердил информацию о дронах, подчеркнув, что БПЛА уничтожены, а пострадавших нет.

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В районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязани началось возгорание после атаки беспилотников в ночь на 24 января. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев и опубликовал видео. «Очевидцы сообщают о возгорании в районе Рязанского НПЗ. Предварительно, оно началось в результате падения обломков уничтоженных БПЛА», — рассказали авторы канала. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе продолжается ликвидация последствий воздушной атаки. Он также рассказал о привлечении к работе всех оперативных служб. Сам Малков находится на рабочем месте. URA.RU направило запрос в МЧС по Рязанской области. Ответ ожидается. Жители Рязани ранее сообщили о взрывах, грохочущих над городом. Губернатор области Павел Малков подтвердил информацию о дронах, подчеркнув, что БПЛА уничтожены, а пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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