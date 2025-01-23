Губернатор подтвердил атаку ВСУ на Рязанскую область

Силами ПВО удалось уничтожить дроны ВСУ, отправленные для атаки на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Ранее местные жители сообщили о взрывах в небе и дронах, летящих в сторону местной нефтебазы.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — написал Малков в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, а материальный ущерб оценивается.
В ночь на 24 января рязанцы сообщили об атаке БПЛА на регион. По их словам, в небе были слышны взрывы, а дроны летели в сторону нефтебазы.
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