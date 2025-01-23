23 января 2025

Губернатор подтвердил атаку ВСУ на Рязанскую область

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БПЛА атаковали Рязанскую область в ночь на 24 января
БПЛА атаковали Рязанскую область в ночь на 24 января Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силами ПВО удалось уничтожить дроны ВСУ, отправленные для атаки на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Ранее местные жители сообщили о взрывах в небе и дронах, летящих в сторону местной нефтебазы.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — написал Малков в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, а материальный ущерб оценивается.

В ночь на 24 января рязанцы сообщили об атаке БПЛА на регион. По их словам, в небе были слышны взрывы, а дроны летели в сторону нефтебазы.

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Силами ПВО удалось уничтожить дроны ВСУ, отправленные для атаки на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Ранее местные жители сообщили о взрывах в небе и дронах, летящих в сторону местной нефтебазы. «Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — написал Малков в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, а материальный ущерб оценивается. В ночь на 24 января рязанцы сообщили об атаке БПЛА на регион. По их словам, в небе были слышны взрывы, а дроны летели в сторону нефтебазы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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