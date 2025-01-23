Власти Соединенных Штатов Америки замалчивают потери Вооруженных сил Украины в спецоперации РФ для того, чтобы иметь лучшую позицию в мирных переговорах. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать позиции союзника. Американские официальные лица ранее заявляли, что Киев скрывает эту информацию даже от ближайших союзников», — пишет NYT в своей статье.
Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский готов «заключить сделку» с Россией. Президент РФ Владимир Путин также говорил о готовности к диалогу с новой администрацией Белого дома. Но глава России отмечал важность не просто установить временное прекращение огня, а необходимость создать долгосрочный прочный мир с учетом законных интересов всех народов региона.
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