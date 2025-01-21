Трамп заявил о готовности Зеленского заключить мир с Россией

Президент США Дональд Трамп посчитал украинского лидера Владимира Зеленского готовым на перемирие с Россией. Об этом американский глава рассказал в Овальном кабинете.
«Зеленский хочет заключить сделку», — сказал Трамп. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна готова к переговорам по Украине с администрацией 47-го президента США. По словам лидера РФ, целью такой беседы должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного прочного мира с учетом законных интересов всех народов региона.
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