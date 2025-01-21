Трамп заявил о готовности Зеленского заключить мир с Россией

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Трамп счел Зеленского готовым на перемирие с Россией
Трамп счел Зеленского готовым на перемирие с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп посчитал украинского лидера Владимира Зеленского готовым на перемирие с Россией. Об этом американский глава рассказал в Овальном кабинете.

«Зеленский хочет заключить сделку», — сказал Трамп. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна готова к переговорам по Украине с администрацией 47-го президента США. По словам лидера РФ, целью такой беседы должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного прочного мира с учетом законных интересов всех народов региона.

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Президент США Дональд Трамп посчитал украинского лидера Владимира Зеленского готовым на перемирие с Россией. Об этом американский глава рассказал в Овальном кабинете. «Зеленский хочет заключить сделку», — сказал Трамп. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна готова к переговорам по Украине с администрацией 47-го президента США. По словам лидера РФ, целью такой беседы должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного прочного мира с учетом законных интересов всех народов региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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