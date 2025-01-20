Путин заявил, что готов к диалогу с администрацией Трампа

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Путин заявил, что целью переговоров с США по Украине должен быть долгосрочный мир
Путин заявил, что целью переговоров с США по Украине должен быть долгосрочный мир Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе совещания Совета безопасности России.

«Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту», — подчеркнул Путин на совещании. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что стремление должно быть направлено не на временное прекращение огня, а на установление долговременного мира, основанного на уважении законных интересов всех народов, населяющих данный регион.

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе совещания Совета безопасности России. «Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту», — подчеркнул Путин на совещании. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что стремление должно быть направлено не на временное прекращение огня, а на установление долговременного мира, основанного на уважении законных интересов всех народов, населяющих данный регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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