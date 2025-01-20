Путин заявил, что готов к диалогу с администрацией Трампа

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе совещания Совета безопасности России.
«Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту», — подчеркнул Путин на совещании. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что стремление должно быть направлено не на временное прекращение огня, а на установление долговременного мира, основанного на уважении законных интересов всех народов, населяющих данный регион.
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