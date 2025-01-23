23 января 2025

На фронте задумались о мести Украине за массовую атаку на Россию

Военкор Сладков предложил ответить на ночные атаки ВСУ на Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Сладков задумался, будет ли в ответ «немного апокалипсиса»
Александр Сладков задумался, будет ли в ответ «немного апокалипсиса» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военкор «ВГТРК» Александр Сладков поднял вопрос касательно обратного ответа Украине на ночные атаки на регионы России. Свое заявление журналист опубликовал в telegram-канале.

«Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал Сладков. Так он прокомментировал новости о ночной атаке ВСУ на Россию.

В ночь на 24 января беспилотники попытались ударить по нескольким регионам России. С нападением дронов столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская, Саратовская, Самарская и Курская области, а также Республика Татарстан. Подробнее о ночной атаке на российские регионы — в материале URA.RU.

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Военкор «ВГТРК» Александр Сладков поднял вопрос касательно обратного ответа Украине на ночные атаки на регионы России. Свое заявление журналист опубликовал в telegram-канале. «Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал Сладков. Так он прокомментировал новости о ночной атаке ВСУ на Россию. В ночь на 24 января беспилотники попытались ударить по нескольким регионам России. С нападением дронов столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская, Саратовская, Самарская и Курская области, а также Республика Татарстан. Подробнее о ночной атаке на российские регионы — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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