На фронте задумались о мести Украине за массовую атаку на Россию

Военкор «ВГТРК» Александр Сладков поднял вопрос касательно обратного ответа Украине на ночные атаки на регионы России. Свое заявление журналист опубликовал в telegram-канале.
«Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал Сладков. Так он прокомментировал новости о ночной атаке ВСУ на Россию.
В ночь на 24 января беспилотники попытались ударить по нескольким регионам России. С нападением дронов столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская, Саратовская, Самарская и Курская области, а также Республика Татарстан. Подробнее о ночной атаке на российские регионы — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.