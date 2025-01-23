ВСУ совершили массовую атаку на Россию в ночь на 24 января: главное

ВСУ этой ночью массово атакуют Россию. В столице РФ ограничили работу трех аэропортов. Известно о нескольких сбитых воздушных целях в районах и округах столицы.
С нападением беспилотников столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская и Курская области. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Атака на Рязань
По информации ряда telegram-каналов, украинские боевики пытались атаковать нефтеперерабатывающий завода и теплоэлектростанции. По свидетельству очевидцев, в районе НПЗ в Рязани началось возгорание после атаки дронов.
Местные жители также сообщили о взрывах в небе и дронах, летящих в сторону местной нефтебазы. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что системы противовоздушной обороны успешно справились с беспилотниками ВСУ. Губернатор указал, что благодаря действиям ПВО и средств радиоэлектронной борьбы все дроны были уничтожены. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако в настоящее время проводится оценка материального ущерба.
Московские аэропорты прервали полеты
Из-за атаки дронов временные ограничения введены на работу Домодедово, Внуково и Жуковского. Как рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения введены с 00:22 мск.
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках над столицей
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Раменском городском округе, Троицком административном округе, Коломне, Щелкове и Подольске. Обломки украинских дронов упали на землю. Экстренные службы работают над устранением последствий. По словам Собянина, пострадавших и разрушений нет.
В Рязани загорелся дом
В результате падения обломков вражеского БПЛА в Рязани загорелся частный дом. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев опубликовал видео пожара. Предварительно, для атаки ВСУ использовали дрон типа «Лютый»». URA.RU направило запрос в МЧС Рязанской области по теме публикации, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.