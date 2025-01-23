23 января 2025

ВСУ совершили массовую атаку на Россию в ночь на 24 января: главное

Под Москвой сбили еще один летевший в сторону столицы России дрон
© Служба новостей «URA.RU»
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Нападению подверглись пять российских регионов
Нападению подверглись пять российских регионов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ этой ночью массово атакуют Россию. В столице РФ ограничили работу трех аэропортов. Известно о нескольких сбитых воздушных целях в районах и округах столицы.

С нападением беспилотников столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская и Курская области. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Атака на Рязань

По информации ряда telegram-каналов, украинские боевики пытались атаковать нефтеперерабатывающий завода и теплоэлектростанции. По свидетельству очевидцев, в районе НПЗ в Рязани началось возгорание после атаки дронов. 

Местные жители также сообщили о взрывах в небе и дронах, летящих в сторону местной нефтебазы. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что системы противовоздушной обороны успешно справились с беспилотниками ВСУ. Губернатор указал, что благодаря действиям ПВО и средств радиоэлектронной борьбы все дроны были уничтожены. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако в настоящее время проводится оценка материального ущерба.

Московские аэропорты прервали полеты

Из-за атаки дронов временные ограничения введены на работу Домодедово, Внуково и Жуковского. Как рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения введены с 00:22 мск.

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках над столицей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Раменском городском округе, Троицком административном округе, Коломне, Щелкове и Подольске. Обломки украинских дронов упали на землю. Экстренные службы работают над устранением последствий. По словам Собянина, пострадавших и разрушений нет.

В Рязани загорелся дом

В результате падения обломков вражеского БПЛА в Рязани загорелся частный дом. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев опубликовал видео пожара. Предварительно, для атаки ВСУ использовали дрон типа «Лютый»». URA.RU направило запрос в МЧС Рязанской области по теме публикации, ответ ожидается.

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ВСУ этой ночью массово атакуют Россию. В столице РФ ограничили работу трех аэропортов. Известно о нескольких сбитых воздушных целях в районах и округах столицы. С нападением беспилотников столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская и Курская области. Что известно к этому часу — в материале URA.RU. Атака на Рязань По информации ряда telegram-каналов, украинские боевики пытались атаковать нефтеперерабатывающий завода и теплоэлектростанции. По свидетельству очевидцев, в районе НПЗ в Рязани началось возгорание после атаки дронов.  Местные жители также сообщили о взрывах в небе и дронах, летящих в сторону местной нефтебазы. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что системы противовоздушной обороны успешно справились с беспилотниками ВСУ. Губернатор указал, что благодаря действиям ПВО и средств радиоэлектронной борьбы все дроны были уничтожены. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако в настоящее время проводится оценка материального ущерба. Московские аэропорты прервали полеты Из-за атаки дронов временные ограничения введены на работу Домодедово, Внуково и Жуковского. Как рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения введены с 00:22 мск. Собянин сообщил о сбитых беспилотниках над столицей Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Раменском городском округе, Троицком административном округе, Коломне, Щелкове и Подольске. Обломки украинских дронов упали на землю. Экстренные службы работают над устранением последствий. По словам Собянина, пострадавших и разрушений нет. В Рязани загорелся дом В результате падения обломков вражеского БПЛА в Рязани загорелся частный дом. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев опубликовал видео пожара. Предварительно, для атаки ВСУ использовали дрон типа «Лютый»». URA.RU направило запрос в МЧС Рязанской области по теме публикации, ответ ожидается.
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