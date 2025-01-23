В Перми назначили нового директора крупнейшей городской мусорки

В компании, которая управляет крупнейшим полигоном бытовых отходов в Пермских Софронах, сменился руководитель. О новом назначении в муниципальной организации «Полигон» сообщает «КоммерсантЪ Прикамье».
«На место Василия Быкова, возглавлявшего учреждение последние десять лет, назначен Ян Лобанов. По данным мэрии, новый руководитель вступил в должность 15 января», — пишет издание.
Сообщается, что близкие к пермской администрации источники не связывают смену руководства с жалобами на плохую уборку мусора. Главной причиной называют то, что у Быкова еще в декабре истек срок контракта. Также предполагается, что назначение нового руководителя может быть связано с планами по строительству нового мусоросортировочного комплекса.
Система СБИС сообщает, что Лобанов является также директором ООО «Терминал Порт», которая специализируется на управлении недвижимостью. Компанию контролирует чешский учредитель «Далтамен», принадлежащий бизнесмену Чарльзу Батлеру.
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