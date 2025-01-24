Трамп рассказал, чего бы смог достичь с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что был близок к достижению соглашения с Россией по вопросу денуклеаризации (ядерного разоружения), в рамках которого предполагалось также вовлечение Китая. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я работал с [президентом РФ Владимиром] Путиным над денуклеаризацией России и США. Затем мы собирались привлечь к этому Китай, так как у них гораздо меньше [арсенал], чем у нас… Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — сказал президент в разговоре с журналистами.
Трамп подчеркнул, что американо-российские отношения во время его прошлого президентства были направлены на решение глобальных вопросов, таких как сокращение ядерного арсенала. Он также выразил уверенность в своей способности достигать важных международных соглашений.
В ходе интервью американский президент также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский виноват в начале российской спецоперации. Причем, добавил Трамп, Киев сейчас не намерен прекращать воевать, передает «Национальная служба новостей». Он также высказался о потенциальных санкциях, которые может ввести против Москвы. Сейчас Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшее время.
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