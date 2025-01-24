Трамп рассказал, чего бы смог достичь с Путиным

Трамп заявил, что РФ и США почти подписали договор о денуклеаризации
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Дональд Трамп заявил, что ранее почти уговорил Россию и Китай на ядерное разоружение
Дональд Трамп заявил, что ранее почти уговорил Россию и Китай на ядерное разоружение Фото:

Американский президент Дональд Трамп заявил, что был близок к достижению соглашения с Россией по вопросу денуклеаризации (ядерного разоружения), в рамках которого предполагалось также вовлечение Китая. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я работал с [президентом РФ Владимиром] Путиным над денуклеаризацией России и США. Затем мы собирались привлечь к этому Китай, так как у них гораздо меньше [арсенал], чем у нас… Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — сказал президент в разговоре с журналистами.

Трамп подчеркнул, что американо-российские отношения во время его прошлого президентства были направлены на решение глобальных вопросов, таких как сокращение ядерного арсенала. Он также выразил уверенность в своей способности достигать важных международных соглашений.

В ходе интервью американский президент также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский виноват в начале российской спецоперации. Причем, добавил Трамп, Киев сейчас не намерен прекращать воевать, передает «Национальная служба новостей». Он также высказался о потенциальных санкциях, которые может ввести против Москвы. Сейчас Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшее время.

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что был близок к достижению соглашения с Россией по вопросу денуклеаризации (ядерного разоружения), в рамках которого предполагалось также вовлечение Китая. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. «Я работал с [президентом РФ Владимиром] Путиным над денуклеаризацией России и США. Затем мы собирались привлечь к этому Китай, так как у них гораздо меньше [арсенал], чем у нас… Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — сказал президент в разговоре с журналистами. Трамп подчеркнул, что американо-российские отношения во время его прошлого президентства были направлены на решение глобальных вопросов, таких как сокращение ядерного арсенала. Он также выразил уверенность в своей способности достигать важных международных соглашений. В ходе интервью американский президент также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский виноват в начале российской спецоперации. Причем, добавил Трамп, Киев сейчас не намерен прекращать воевать, передает «Национальная служба новостей». Он также высказался о потенциальных санкциях, которые может ввести против Москвы. Сейчас Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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