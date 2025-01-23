Xolidayboy выступит в Ноябрьске 12 апреля
Певец и автор вирусных песен из ТикТока Xolidayboy выступит в Ноябрьске (ЯНАО) 12 апреля. Афишу мероприятий артист выложил в своих соцсетях.
«Афиша на 2025. Ищи свой город и увидимся на шоу», — написал певец на свой странице VK.
Ранее URA.RU рассказывало, какие артисты, певцы и известные музыкальные группы приедут на Ямал в 2025 году. В Салехарде 25 января пройдет концерт Гарика Сукачева, в феврале в регион с гастролями приедут группы «Комната культуры» и Uma2rman. В марте в Новом Уренгое выступит группа «Любэ».
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