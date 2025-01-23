23 января 2025

Автор вирусных песен из TikTok Xolidayboy выступит на Ямале. Видео

Xolidayboy выступит в Ноябрьске в апреле
© Служба новостей «URA.RU»
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Xolidayboy выступит в Ноябрьске 12 апреля
Xolidayboy выступит в Ноябрьске 12 апреля Фото:

Певец и автор вирусных песен из ТикТока Xolidayboy выступит в Ноябрьске (ЯНАО) 12 апреля. Афишу мероприятий артист выложил в своих соцсетях.

«Афиша на 2025. Ищи свой город и увидимся на шоу», — написал певец на свой странице VK.

Ранее URA.RU рассказывало, какие артисты, певцы и известные музыкальные группы приедут на Ямал в 2025 году. В Салехарде 25 января пройдет концерт Гарика Сукачева, в феврале в регион с гастролями приедут группы «Комната культуры» и Uma2rman. В марте в Новом Уренгое выступит группа «Любэ». 

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Певец и автор вирусных песен из ТикТока Xolidayboy выступит в Ноябрьске (ЯНАО) 12 апреля. Афишу мероприятий артист выложил в своих соцсетях. «Афиша на 2025. Ищи свой город и увидимся на шоу», — написал певец на свой странице VK. Ранее URA.RU рассказывало, какие артисты, певцы и известные музыкальные группы приедут на Ямал в 2025 году. В Салехарде 25 января пройдет концерт Гарика Сукачева, в феврале в регион с гастролями приедут группы «Комната культуры» и Uma2rman. В марте в Новом Уренгое выступит группа «Любэ». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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