Бывшего свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, обвиненного в крупной взятке, отправили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда.
С ходатайством о помещении Смирнова в СИЗО в суд обратилось следствие. За решеткой он пробудет до 17 марта. Когда Смирнова спросили, понятно ли ему решение суда, он молча кивнул.
О задержании Смирнова, который покинул свой пост 13 января, стало известно утром. По данным агентства, он написал явку с повинной. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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