Арестован свердловский экс-министр Смирнов, обвиненный во взятке. Фото

24 января 2025 в 16:04 Размер текста - 17 +

Николая Смирнова задержали через 11 дней после отставки Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Бывшего свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, обвиненного в крупной взятке, отправили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда. С ходатайством о помещении Смирнова в СИЗО в суд обратилось следствие. За решеткой он пробудет до 17 марта. Когда Смирнова спросили, понятно ли ему решение суда, он молча кивнул. О задержании Смирнова, который покинул свой пост 13 января, стало известно утром. По данным агентства, он написал явку с повинной. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, обвиненного в крупной взятке, отправили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда. С ходатайством о помещении Смирнова в СИЗО в суд обратилось следствие. За решеткой он пробудет до 17 марта. Когда Смирнова спросили, понятно ли ему решение суда, он молча кивнул. О задержании Смирнова, который покинул свой пост 13 января, стало известно утром. По данным агентства, он написал явку с повинной. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.