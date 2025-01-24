Арестован свердловский экс-министр Смирнов, обвиненный во взятке. Фото

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Мера пресечения экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову. Екатеринбург
Николая Смирнова задержали через 11 дней после отставки Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Бывшего свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, обвиненного в крупной взятке, отправили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда.

С ходатайством о помещении Смирнова в СИЗО в суд обратилось следствие. За решеткой он пробудет до 17 марта. Когда Смирнова спросили, понятно ли ему решение суда, он молча кивнул.

О задержании Смирнова, который покинул свой пост 13 января, стало известно утром. По данным агентства, он написал явку с повинной. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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Бывшего свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, обвиненного в крупной взятке, отправили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда. С ходатайством о помещении Смирнова в СИЗО в суд обратилось следствие. За решеткой он пробудет до 17 марта. Когда Смирнова спросили, понятно ли ему решение суда, он молча кивнул. О задержании Смирнова, который покинул свой пост 13 января, стало известно утром. По данным агентства, он написал явку с повинной. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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