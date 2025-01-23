23 января 2025

Массовое ДТП парализовало движение на трассе под Пермью

На трассе «Кострома — Пермь» в районе Байболовки столкнулись 12 машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Путей объезда места аварии нет, движение полностью остановлено
Путей объезда места аварии нет, движение полностью остановлено Фото:

На трассе «Кострома — Пермь» в районе Байболовки произошла массовая авария, которая целиком парализовала движение на этом участке магистрали. Об этом в telegram-канале сообщает Госавтоинспекция края.

«Госавтоинспекция Пермского края информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 59 км автодороги „Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к п. Ачит“ в направлении Перми в связи с массовым ДТП. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Путей объезда нет», — говорится в сообщении. 

 Инспекторы работают на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка, которая поможет установить все обстоятельства.

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На трассе «Кострома — Пермь» в районе Байболовки произошла массовая авария, которая целиком парализовала движение на этом участке магистрали. Об этом в telegram-канале сообщает Госавтоинспекция края. «Госавтоинспекция Пермского края информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 59 км автодороги „Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к п. Ачит“ в направлении Перми в связи с массовым ДТП. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Путей объезда нет», — говорится в сообщении.   Инспекторы работают на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка, которая поможет установить все обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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