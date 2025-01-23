Суд в Челябинске отказал Юревичу из-за неуплаты пошлины по делу «Гринфлайта»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в удовлетворении его жалобы по делу о его участии в преднамеренном банкротстве застройщика «Гринфлайт». Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
«Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу — без удовлетворения. Вернуть апелляционную жалобу», — говорится в картотеке суда.
Суд рассматривает привлечение Юревича к субсидиарной ответственности по делу о намеренном банкротстве ООО «Гринфлайт», реализовывавшего крупнейший Челябинске проект по строительству района «Академ риверсайд». С заявлением об этом в суд обратился конкурсный управляющий.
Весной 2016 года строительство полностью остановилось, без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. В этот момент «Гринфлайт» возглавлял бывший вице-мэр Челябинска Сергей Мануйлов, до 2013 года работавший замглавы администрации областного центра. Работы возобновились после смены директора компании и банкротства «Гринфлайта».
Восемнадцатый апелляционный суд 1 ноября определил истребовать в региональном главке МВД показания Мануйлова, чтобы выявить роль Юревича в преднамеренном разорении компании. Юревич обжаловал это определение, однако суд ему отказал, поскольку он не предоставил документ, подтверждающие уплату им пошлины в размере 10 тысяч рублей.
Сам Юревич находится за границей и заочно арестован за получение взяток в ходе дорожных тендеров. Это дело стало основанием для национализации холдинга «Макфа», основанном им и его партнером, экс-депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым. В рамках национализации суд постановил взыскать с Юревича и членов его семьи почти 20 миллиардов рублей.
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