Экс-владельцы «Макфы» проиграли Генпрокуратуре суд на 20 млрд рублей

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Юревич. Челябинск, юревич михаил
Михаил Юревич (слева) проиграл очередной суд Генпрокуратуре Фото:

Центральный суд Челябинская удовлетворил иск Генпрокуратуры, обязав экс-владельцев национализированной «Макфы» выплатить государству без малого 20 млрд рублей. Об этом сообщил URA.RU адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи Юревичей.

«Иск удовлетворили в полном объеме, присудив взыскать солидарно с 14 ответчиков 19 млрд 740 млн 206 тысяч 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ. Также солидарно с ответчиков предстоит взыскать госпошлину в размере 900 тысяч рублей. Применительно к комбинату решение подлежит немедленному исполнению», — пояснил URA.RU Трунов. Он также добавил, что решение суда будет обжаловать.

Ранее Трунов отметил, что из заявленных в иске Генпрокуратуры почти 20 млрд рублей арестованным имуществом ответчиков покрывается от силы 2%. Также ведомство перекладывает на ответчиков еще и судебные издержки.

Генпрокуратура инициировала процесс национализации холдинга «Макфа» в марте 2024 года. В мае Центральный райсуд удовлетворил иск надзорного ведомства, активы компании перешли в собственность государства. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Адвокаты продолжают попытки урегулировать вопрос, однако идея заключить мировое соглашение забуксовала.

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Центральный суд Челябинская удовлетворил иск Генпрокуратуры, обязав экс-владельцев национализированной «Макфы» выплатить государству без малого 20 млрд рублей. Об этом сообщил URA.RU адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи Юревичей. «Иск удовлетворили в полном объеме, присудив взыскать солидарно с 14 ответчиков 19 млрд 740 млн 206 тысяч 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ. Также солидарно с ответчиков предстоит взыскать госпошлину в размере 900 тысяч рублей. Применительно к комбинату решение подлежит немедленному исполнению», — пояснил URA.RU Трунов. Он также добавил, что решение суда будет обжаловать. Ранее Трунов отметил, что из заявленных в иске Генпрокуратуры почти 20 млрд рублей арестованным имуществом ответчиков покрывается от силы 2%. Также ведомство перекладывает на ответчиков еще и судебные издержки. Генпрокуратура инициировала процесс национализации холдинга «Макфа» в марте 2024 года. В мае Центральный райсуд удовлетворил иск надзорного ведомства, активы компании перешли в собственность государства. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Адвокаты продолжают попытки урегулировать вопрос, однако идея заключить мировое соглашение забуксовала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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