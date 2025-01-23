Экс-владельцы «Макфы» проиграли Генпрокуратуре суд на 20 млрд рублей

23 января 2025 в 17:10 Размер текста - 17 +

Михаил Юревич (слева) проиграл очередной суд Генпрокуратуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный суд Челябинская удовлетворил иск Генпрокуратуры, обязав экс-владельцев национализированной «Макфы» выплатить государству без малого 20 млрд рублей. Об этом сообщил URA.RU адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи Юревичей. «Иск удовлетворили в полном объеме, присудив взыскать солидарно с 14 ответчиков 19 млрд 740 млн 206 тысяч 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ. Также солидарно с ответчиков предстоит взыскать госпошлину в размере 900 тысяч рублей. Применительно к комбинату решение подлежит немедленному исполнению», — пояснил URA.RU Трунов. Он также добавил, что решение суда будет обжаловать. Ранее Трунов отметил, что из заявленных в иске Генпрокуратуры почти 20 млрд рублей арестованным имуществом ответчиков покрывается от силы 2%. Также ведомство перекладывает на ответчиков еще и судебные издержки. Генпрокуратура инициировала процесс национализации холдинга «Макфа» в марте 2024 года. В мае Центральный райсуд удовлетворил иск надзорного ведомства, активы компании перешли в собственность государства. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Адвокаты продолжают попытки урегулировать вопрос, однако идея заключить мировое соглашение забуксовала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный суд Челябинская удовлетворил иск Генпрокуратуры, обязав экс-владельцев национализированной «Макфы» выплатить государству без малого 20 млрд рублей. Об этом сообщил URA.RU адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи Юревичей. «Иск удовлетворили в полном объеме, присудив взыскать солидарно с 14 ответчиков 19 млрд 740 млн 206 тысяч 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ. Также солидарно с ответчиков предстоит взыскать госпошлину в размере 900 тысяч рублей. Применительно к комбинату решение подлежит немедленному исполнению», — пояснил URA.RU Трунов. Он также добавил, что решение суда будет обжаловать. Ранее Трунов отметил, что из заявленных в иске Генпрокуратуры почти 20 млрд рублей арестованным имуществом ответчиков покрывается от силы 2%. Также ведомство перекладывает на ответчиков еще и судебные издержки. Генпрокуратура инициировала процесс национализации холдинга «Макфа» в марте 2024 года. В мае Центральный райсуд удовлетворил иск надзорного ведомства, активы компании перешли в собственность государства. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Адвокаты продолжают попытки урегулировать вопрос, однако идея заключить мировое соглашение забуксовала.