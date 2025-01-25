25 января 2025
24 января 2025

Челябинский доктор Рыжий: запрещать продажу энергетиков нужно было раньше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыжий Антон. Челябинск, рыжий антон
Рыжий считает, что у целого поколения сформировалась привычка употребления энергетиков Фото:

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поддержал новый законопроект, ограничивающий продажу энергетиков в помещениях школ, больниц, ВУЗов и других учреждений Челябинской области. Доктор заявил URA.RU, что такие меры были необходимы давно, так как у многих жителей региона уже появилась зависимость от этих напитков.

«Важно, но нужно было раньше. У целого поколения сформировалось привыкание. Учитывая доказанный негативный эффект энергетических напитков, направленность закона на ограничение их доступности выглядит обоснованно» — заявил Рыжий.

Главврач подчеркнул важность контроля за исполнением закона, поскольку от этого зависит реальное сокращение потребления опасных напитков. Кроме того, он поддержал федеральный законопроект о запрете продажи энергетиков детям и выразил надежду на то, что в будущем будут рассмотрены меры для формирования у населения культуры ЗОЖ.

Законопроект об ограничении продажи энергетических напитков в образовательных и медицинских учреждениях Челябинской области вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Также на всей территории РФ с 1 марта 2025 года заработает закон о запрете продажи энергетиков детям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поддержал новый законопроект, ограничивающий продажу энергетиков в помещениях школ, больниц, ВУЗов и других учреждений Челябинской области. Доктор заявил URA.RU, что такие меры были необходимы давно, так как у многих жителей региона уже появилась зависимость от этих напитков. «Важно, но нужно было раньше. У целого поколения сформировалось привыкание. Учитывая доказанный негативный эффект энергетических напитков, направленность закона на ограничение их доступности выглядит обоснованно» — заявил Рыжий. Главврач подчеркнул важность контроля за исполнением закона, поскольку от этого зависит реальное сокращение потребления опасных напитков. Кроме того, он поддержал федеральный законопроект о запрете продажи энергетиков детям и выразил надежду на то, что в будущем будут рассмотрены меры для формирования у населения культуры ЗОЖ. Законопроект об ограничении продажи энергетических напитков в образовательных и медицинских учреждениях Челябинской области вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Также на всей территории РФ с 1 марта 2025 года заработает закон о запрете продажи энергетиков детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...