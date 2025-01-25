Челябинский доктор Рыжий: запрещать продажу энергетиков нужно было раньше

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поддержал новый законопроект, ограничивающий продажу энергетиков в помещениях школ, больниц, ВУЗов и других учреждений Челябинской области. Доктор заявил URA.RU, что такие меры были необходимы давно, так как у многих жителей региона уже появилась зависимость от этих напитков.
«Важно, но нужно было раньше. У целого поколения сформировалось привыкание. Учитывая доказанный негативный эффект энергетических напитков, направленность закона на ограничение их доступности выглядит обоснованно» — заявил Рыжий.
Главврач подчеркнул важность контроля за исполнением закона, поскольку от этого зависит реальное сокращение потребления опасных напитков. Кроме того, он поддержал федеральный законопроект о запрете продажи энергетиков детям и выразил надежду на то, что в будущем будут рассмотрены меры для формирования у населения культуры ЗОЖ.
Законопроект об ограничении продажи энергетических напитков в образовательных и медицинских учреждениях Челябинской области вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Также на всей территории РФ с 1 марта 2025 года заработает закон о запрете продажи энергетиков детям.
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