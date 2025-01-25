Челябинский доктор Рыжий: запрещать продажу энергетиков нужно было раньше

26 января 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Рыжий считает, что у целого поколения сформировалась привычка употребления энергетиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поддержал новый законопроект, ограничивающий продажу энергетиков в помещениях школ, больниц, ВУЗов и других учреждений Челябинской области. Доктор заявил URA.RU, что такие меры были необходимы давно, так как у многих жителей региона уже появилась зависимость от этих напитков. «Важно, но нужно было раньше. У целого поколения сформировалось привыкание. Учитывая доказанный негативный эффект энергетических напитков, направленность закона на ограничение их доступности выглядит обоснованно» — заявил Рыжий. Главврач подчеркнул важность контроля за исполнением закона, поскольку от этого зависит реальное сокращение потребления опасных напитков. Кроме того, он поддержал федеральный законопроект о запрете продажи энергетиков детям и выразил надежду на то, что в будущем будут рассмотрены меры для формирования у населения культуры ЗОЖ. Законопроект об ограничении продажи энергетических напитков в образовательных и медицинских учреждениях Челябинской области вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Также на всей территории РФ с 1 марта 2025 года заработает закон о запрете продажи энергетиков детям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поддержал новый законопроект, ограничивающий продажу энергетиков в помещениях школ, больниц, ВУЗов и других учреждений Челябинской области. Доктор заявил URA.RU, что такие меры были необходимы давно, так как у многих жителей региона уже появилась зависимость от этих напитков. «Важно, но нужно было раньше. У целого поколения сформировалось привыкание. Учитывая доказанный негативный эффект энергетических напитков, направленность закона на ограничение их доступности выглядит обоснованно» — заявил Рыжий. Главврач подчеркнул важность контроля за исполнением закона, поскольку от этого зависит реальное сокращение потребления опасных напитков. Кроме того, он поддержал федеральный законопроект о запрете продажи энергетиков детям и выразил надежду на то, что в будущем будут рассмотрены меры для формирования у населения культуры ЗОЖ. Законопроект об ограничении продажи энергетических напитков в образовательных и медицинских учреждениях Челябинской области вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Также на всей территории РФ с 1 марта 2025 года заработает закон о запрете продажи энергетиков детям.