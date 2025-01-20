В Челябинской области введут ограничения на продажу энергетиков

Заксобрание Челябинской области подготовило проект закона, в котором устанавливается запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в помещениях образовательных и медицинских организаций, культурных, физкультурных и спортивных учреждений. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет касаться как детей, так и взрослых.
«Предлагаемые нами ограничения объективные, законопроект достаточно взвешенный. Единственный открытый на сегодня вопрос — какой орган исполнительной власти будет осуществлять контроль за реализацией этого закона. Пока законопроект будет проходить оценку регулирующего воздействия. И, я думаю, за это время мы решим вопрос с контролем, — цитирует пресс-служба председателя комитета заксобрания по экономической политике и предпринимательству Евгения Илле.
Ограничения на продажу энергетиков вводятся и на федеральном уровне. С 1 марта вступает в силу федеральный закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним. Необходимость введения запрета вызвана доказанным негативным воздействием тонизирующих веществ, которые входят в состав таких напитков, на здоровье людей, а особенно детей и подростков.
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