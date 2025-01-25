25 января 2025
24 января 2025

На маршрут в Екатеринбурге вывели новый трамвай за десятки миллионов. Фото, видео

В Екатеринбурге на маршрут №15 вывели новый трамвай «Львенок» за 83 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай курсирует по маршруту № 15 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 24 января по маршруту №15 запустили новый низкопольный трамвай «Львенок», недавно купленный у московской «ПК Транспортные системы» за 83,3 миллиона рублей. Транспорт заметили в районе Вторчермета, передает корреспондент URA.RU.

Сегодня на нем уже успели прокатиться первые пассажиры. Трамвай последовал от Вторчермета через центр и до остановки «40 лет ВЛКСМ» (ЖБИ). В салоне машины есть климат-контроль, камеры наблюдения, USB-разъемы и так далее. Маломобильные категории граждан смогут воспользоваться пандусом.

Вместе с «Львенком» власти планировали купить еще один трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастор». Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.

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В Екатеринбурге утром 24 января по маршруту №15 запустили новый низкопольный трамвай «Львенок», недавно купленный у московской «ПК Транспортные системы» за 83,3 миллиона рублей. Транспорт заметили в районе Вторчермета, передает корреспондент URA.RU. Сегодня на нем уже успели прокатиться первые пассажиры. Трамвай последовал от Вторчермета через центр и до остановки «40 лет ВЛКСМ» (ЖБИ). В салоне машины есть климат-контроль, камеры наблюдения, USB-разъемы и так далее. Маломобильные категории граждан смогут воспользоваться пандусом. Вместе с «Львенком» власти планировали купить еще один трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастор». Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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