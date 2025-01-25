В Екатеринбурге утром 24 января по маршруту №15 запустили новый низкопольный трамвай «Львенок», недавно купленный у московской «ПК Транспортные системы» за 83,3 миллиона рублей. Транспорт заметили в районе Вторчермета, передает корреспондент URA.RU.
Сегодня на нем уже успели прокатиться первые пассажиры. Трамвай последовал от Вторчермета через центр и до остановки «40 лет ВЛКСМ» (ЖБИ). В салоне машины есть климат-контроль, камеры наблюдения, USB-разъемы и так далее. Маломобильные категории граждан смогут воспользоваться пандусом.
Вместе с «Львенком» власти планировали купить еще один трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастор». Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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