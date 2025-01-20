Когда и где в Екатеринбурге начнет ездить новый трамвай от москвичей. Видео

«Львенок» начнет курсировать в Екатеринбурге с 24 января
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Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма, трамвай львенок
Трамвай пустят через центр Фото:

В Екатеринбурге с 24 января начнет курсировать низкопольный трамвай «Львенок», недавно купленный у московской «ПК Транспортные системы». Транспорт пустят по маршруту №15, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Он [трамвай] приобретен в рамках транспортной реформы. Модель нового поколения оснащена всем необходимым. В салоне есть система климат-контроля, камеры наблюдения, USB-разъемы и так далее. Маломобильные категории граждан смогут воспользоваться пандусом», — пояснил Орлов.

Трамвайный маршрут №15 проходит от остановки «40 лет ВЛКСМ» через центр и до Вторчермета. Согласно данным госзакупок, трамвай от москвичей мэрии обошелся в 83,3 миллиона рублей. Вместе с ним власти планировали купить еще одну машину от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастор».

Горадминистрация перешла к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.

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В Екатеринбурге с 24 января начнет курсировать низкопольный трамвай «Львенок», недавно купленный у московской «ПК Транспортные системы». Транспорт пустят по маршруту №15, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Он [трамвай] приобретен в рамках транспортной реформы. Модель нового поколения оснащена всем необходимым. В салоне есть система климат-контроля, камеры наблюдения, USB-разъемы и так далее. Маломобильные категории граждан смогут воспользоваться пандусом», — пояснил Орлов. Трамвайный маршрут №15 проходит от остановки «40 лет ВЛКСМ» через центр и до Вторчермета. Согласно данным госзакупок, трамвай от москвичей мэрии обошелся в 83,3 миллиона рублей. Вместе с ним власти планировали купить еще одну машину от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастор». Горадминистрация перешла к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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