«Львенок» начнет курсировать в Екатеринбурге с 24 января

Трамвай пустят через центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге с 24 января начнет курсировать низкопольный трамвай «Львенок», недавно купленный у московской «ПК Транспортные системы». Транспорт пустят по маршруту №15, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Он [трамвай] приобретен в рамках транспортной реформы. Модель нового поколения оснащена всем необходимым. В салоне есть система климат-контроля, камеры наблюдения, USB-разъемы и так далее. Маломобильные категории граждан смогут воспользоваться пандусом», — пояснил Орлов.

Трамвайный маршрут №15 проходит от остановки «40 лет ВЛКСМ» через центр и до Вторчермета. Согласно данным госзакупок, трамвай от москвичей мэрии обошелся в 83,3 миллиона рублей. Вместе с ним власти планировали купить еще одну машину от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастор».

Горадминистрация перешла к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.