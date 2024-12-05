05 декабря 2024

Новые трамваи для Екатеринбурга купят у москвичей и челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма, трамвай львенок
Машины обойдутся в четверть миллиарда рублей Фото:

Два новых трамвая для Екатеринбурга купят у московской «ПК Транспортные системы», производящей «Львят», и Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастро». Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«ПК Транспортные системы» привезет односекционный трамвай, Усть-Катавский вагоностроительный завод — трехсекционный, следует из поста. Согласно данным госзакупок, трамвай от москвичей обойдется мэрии в 83,3 млн рублей, а от челябинцев — в 174,6 млн рублей.

Новые машины должны поставить до 23 декабря. Власти перешли к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом.

Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.

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Два новых трамвая для Екатеринбурга купят у московской «ПК Транспортные системы», производящей «Львят», и Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастро». Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «ПК Транспортные системы» привезет односекционный трамвай, Усть-Катавский вагоностроительный завод — трехсекционный, следует из поста. Согласно данным госзакупок, трамвай от москвичей обойдется мэрии в 83,3 млн рублей, а от челябинцев — в 174,6 млн рублей. Новые машины должны поставить до 23 декабря. Власти перешли к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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