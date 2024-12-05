Общество Транспорт Новые трамваи для Екатеринбурга купят у москвичей и челябинцев 06 декабря 2024 в 13:48 Размер текста - 17 + Машины обойдутся в четверть миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два новых трамвая для Екатеринбурга купят у московской «ПК Транспортные системы», производящей «Львят», и Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастро». Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «ПК Транспортные системы» привезет односекционный трамвай, Усть-Катавский вагоностроительный завод — трехсекционный, следует из поста. Согласно данным госзакупок, трамвай от москвичей обойдется мэрии в 83,3 млн рублей, а от челябинцев — в 174,6 млн рублей. Новые машины должны поставить до 23 декабря. Власти перешли к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Два новых трамвая для Екатеринбурга купят у московской «ПК Транспортные системы», производящей «Львят», и Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастро». Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «ПК Транспортные системы» привезет односекционный трамвай, Усть-Катавский вагоностроительный завод — трехсекционный, следует из поста. Согласно данным госзакупок, трамвай от москвичей обойдется мэрии в 83,3 млн рублей, а от челябинцев — в 174,6 млн рублей. Новые машины должны поставить до 23 декабря. Власти перешли к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям