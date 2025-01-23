В Челябинской областной детской больнице введен масочный режим

В Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ) с 24 января введен масочный режим из-за ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
«В связи с эпидемической обстановкой по ОРВИ в ЧОДКБ введен масочный режим. При первых признаках заболевания просим перенести плановую госпитализацию или прием», — сообщила пресс-служба медучреждения на официальной странице в соцсети.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области за неделю с 6 по 12 января. Прирост составил 60,6%, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. С 13 по 19 января прирост составил 37,8%, но самый большой уровень роста заболеваемости был зафиксирован среди детей 7-14 лет — 73,7%. «Ситуация в Челябинской области остается не эпидемической», — добавили в пресс-службе ведомства.
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