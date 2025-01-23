23 января 2025

В Челябинской областной детской больнице введен масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧОДКБ вводит масочный режим
ЧОДКБ вводит масочный режим Фото:

В Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ) с 24 января введен масочный режим из-за ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения. 

«В связи с эпидемической обстановкой по ОРВИ в ЧОДКБ введен масочный режим. При первых признаках заболевания просим перенести плановую госпитализацию или прием», — сообщила пресс-служба медучреждения на официальной странице в соцсети.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области за неделю с 6 по 12 января. Прирост составил 60,6%, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. С 13 по 19 января прирост составил 37,8%, но самый большой уровень роста заболеваемости был зафиксирован среди детей 7-14 лет — 73,7%. «Ситуация в Челябинской области остается не эпидемической», — добавили в пресс-службе ведомства. 

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В Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ) с 24 января введен масочный режим из-за ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.  «В связи с эпидемической обстановкой по ОРВИ в ЧОДКБ введен масочный режим. При первых признаках заболевания просим перенести плановую госпитализацию или прием», — сообщила пресс-служба медучреждения на официальной странице в соцсети. Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области за неделю с 6 по 12 января. Прирост составил 60,6%, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. С 13 по 19 января прирост составил 37,8%, но самый большой уровень роста заболеваемости был зафиксирован среди детей 7-14 лет — 73,7%. «Ситуация в Челябинской области остается не эпидемической», — добавили в пресс-службе ведомства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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