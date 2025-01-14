Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 60,6% в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Наибольший темп прироста отмечен среди взрослого населения Фото:

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) за неделю с 6 по 12 января выросла на 60,6%. Об этом 14 января сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«За вторую неделю 2025 года (с 6 по 12 января) заболеваемость гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 60,6%, а также ниже среднего многолетнего уровня на 55,2%. Ситуация оценивается как не эпидемическая», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Рост заболеваемости отмечен среди всех возрастных групп. Наибольший темп прироста отмечен среди взрослого населения — 62,2%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией нескольких вирусов, в том числе COVID-19. «С декабря также отмечается рост случаев гриппа», — добавили в челябинском Роспотребнадзоре.

Прививку от гриппа поставил каждый второй житель Челябинской области, сообщили ранее в надзорном ведомстве. От гриппа привились более 1,6 млн человек — это более 52% жителей.

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Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) за неделю с 6 по 12 января выросла на 60,6%. Об этом 14 января сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. «За вторую неделю 2025 года (с 6 по 12 января) заболеваемость гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 60,6%, а также ниже среднего многолетнего уровня на 55,2%. Ситуация оценивается как не эпидемическая», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Рост заболеваемости отмечен среди всех возрастных групп. Наибольший темп прироста отмечен среди взрослого населения — 62,2%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией нескольких вирусов, в том числе COVID-19. «С декабря также отмечается рост случаев гриппа», — добавили в челябинском Роспотребнадзоре. Прививку от гриппа поставил каждый второй житель Челябинской области, сообщили ранее в надзорном ведомстве. От гриппа привились более 1,6 млн человек — это более 52% жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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