Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 60,6% в Челябинской области

Наибольший темп прироста отмечен среди взрослого населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) за неделю с 6 по 12 января выросла на 60,6%. Об этом 14 января сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«За вторую неделю 2025 года (с 6 по 12 января) заболеваемость гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 60,6%, а также ниже среднего многолетнего уровня на 55,2%. Ситуация оценивается как не эпидемическая», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Рост заболеваемости отмечен среди всех возрастных групп. Наибольший темп прироста отмечен среди взрослого населения — 62,2%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией нескольких вирусов, в том числе COVID-19. «С декабря также отмечается рост случаев гриппа», — добавили в челябинском Роспотребнадзоре.

Прививку от гриппа поставил каждый второй житель Челябинской области, сообщили ранее в надзорном ведомстве. От гриппа привились более 1,6 млн человек — это более 52% жителей.