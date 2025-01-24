В США объяснили, почему не сработали угрозы Трампа в адрес России

Аналитики The Wall Street Journal считают, что угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России для стимулирования переговоров по Украине оказались неэффективными. По мнению экспертов, Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы продолжить свои военные успехи, несмотря на давление со стороны США.
«Предупреждения Трампа совсем недостаточно, чтобы заставить Россию отойти от своих основных требований», — отмечается в материале WSJ. В статье также указывается, что российские войска успешно продвигаются и укрепляют свои позиции на поле боя.
Одновременно с этим, президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить конфликт в течение 100 дней. В недавнем интервью Fox News Трамп заявил, украинский лидер Владимир Зеленский практически готов к переговорам с Россией.
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