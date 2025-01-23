23 января 2025

Зеленский дал Трампу подтверждение о готовности к переговорам с Россией

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Зеленский готов к сделке с Россией по прекращению огня, заявил Трамп
Зеленский готов к сделке с Россией по прекращению огня, заявил Трамп Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией с целью достижения перемирия. Об этом он сообщил президенту США Дональду Трампу.

«Да, он готов вести переговоры о сделке [с Россией]», — сказал Трамп. Его слова приводит Fox News. Он также отметил желание Зеленского прекратить этот конфликт.

Ранее президент США также призывал Россию к немедленному прекращению военных действий на Украине. Он предупредил, что в противном случае Соединенные Штаты введут новые санкции против России. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в угрозе Трампа ввести санкции нет ничего нового, так как американский лидер и ранее использовал этот механизм для давления на Россию, передает RT. При этом Кремль никогда не отказывался от мирного пути решения конфликта. 

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Глава Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией с целью достижения перемирия. Об этом он сообщил президенту США Дональду Трампу. «Да, он готов вести переговоры о сделке [с Россией]», — сказал Трамп. Его слова приводит Fox News. Он также отметил желание Зеленского прекратить этот конфликт. Ранее президент США также призывал Россию к немедленному прекращению военных действий на Украине. Он предупредил, что в противном случае Соединенные Штаты введут новые санкции против России. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в угрозе Трампа ввести санкции нет ничего нового, так как американский лидер и ранее использовал этот механизм для давления на Россию, передает RT. При этом Кремль никогда не отказывался от мирного пути решения конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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