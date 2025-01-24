«Очень нужны врачи»: кого из свердловчан массово нанимают на работу за границей

Для работы за границей свердловчан часто нанимают в сферу медицины. Об этом URA.RU рассказал руководитель бизнес-сервиса HR-mnenie в Екатеринбурге Андрей Попов. Подробнее о том, какие еще специалисты востребованы за рубежом, сколько им платят и какие трудности могут возникнуть — в материале агентства.
В первую категорию востребованных специалистов, по словам Попова, попадают специалисты IT-профиля. Спрос на них растет на 10-12% ежегодно с 2021 года. Страны, которые чаще других ищут таких работников, — Болгария, Румыния, Турция. Как правило, кандидатам сразу предлагают релокацию, тогда как для других специалистов актуальны только проектные контракты.
«Во вторую категорию попадают специалисты медицинского профиля — это очень больная тема для работодателей за рубежом, очень врачи нужны. Мало кто об этом говорит, но в действительности дефицит врачей не меньше, чем IT-специалистов», — поделился Попов. Среди медиков чаще всего ищут хирургов общего профиля, пластических хирургов, неврологов и врачей, занятых в блоке сердечно-сосудистых заболеваний. Узкопрофильных врачей нанимают в Турцию и Восточную Европу.
Домашний персонал входит в третью категорию самых популярных работников. Чаще всего их нанимают русскоговорящие, те, кто переехал в Турцию, Грецию, Сербию, Италию или на Кипр. Попов отмечает: не стоит верить всем стереотипам о преступлениях, которые совершаются по отношению к приезжим работникам. «Эксцессы бывают, но по перечисленным категориям уже есть многолетний и легальный опыт найма. Трудоустройство происходит через официальных посредников».
Что касается зарплат, то по средним оценкам, за границей их предлагают на 35-50% выше среднего по рынку в регионе. «Зарплатные предложения для домашнего персонала обычно выше в четыре-пять раз, так как их ценность у нас в стране ниже, чем в той же Европе. Для инженеров, например, надбавка составляет 40-50%. Чем выше квалификация, тем выше зарплата. То же самое работает и для айтишников».
Главной проблемой, которую выделил эксперт, является то, что Свердловская область находится далеко от азиатского и европейского рынков труда. Поэтому спрос на кандидатов из региона не носит массовый характер.
«Дальний Восток является очень серьезным донором, даже массовым, можно сказать, для многих стран Юго-Восточной Азии. Там есть целые отлаженные схемы при отборе кандидатов, потому что иногда количество заявок измеряется в тысячах», — подытожил Попов.
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