Роскошные «киношные» авто разъезжают по дорогам Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге запечатлели Avatr 12 и Porsche 911 Carrera Cabrio

25 января 2025 в 14:03 Размер текста - 17 +

Porsche порой стоит, как хорошая двухкомнатная квартира Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На дорогах Екатеринбурга порой появляются элитные автомобили, которые будто сошли с киноэкранов. Например, горожане не раз замечали седан, вдохновленный фильмом «Аватар», и машину из фильма ужасов «От заката до рассвета». Самые необычные экземпляры — в подборке URA.RU. Porsche 911 Стоимость Carrera Cabrio мощностью 385 лошадиных сил стартует от 13 млн рублей. Машина способна разгоняться с нуля до 100 км/ч за 4,4 секунды, максимальная скорость, которую можно выжать из авто, — 291 км/ч. У Porsche 911 две двери, а внутри может помещаться до четырех человек, крыша откидывается. Аналогичная марка авто появлялась в хорроре «От заката до рассвета», но в красном цвете. Фото: telegram-канал «Был замечен в Екатеринбурге» Avatr 12 Люксовый электрический седан, вдохновленный фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона, замечали на центральных улицах города этой зимой. У Avatr 12 есть узкие светодиодные фары и фонари, а также массивные бамперы и камеры вместо боковых зеркал. Мощность автомобиля составляет 577 лошадиных сил, разгоняется за 3,98 секунды, но проигрывает некоторым популярным маркам в скорости — максимальное значение достигает 180 км/ч. Стоит такая машина от шести миллионов рублей. Фото: telegram-канал «Был замечен в Екатеринбурге» Toyota Supra A90 Toyota Supra прославилась по фильму «Форсаж», а сейчас подобную машину можно встретить и на Урале — в Екатеринбурге, например, в ярком фиолетовом оттенке с китайским драконом на бампере. Японский спортивный автомобиль продают за 5,5 млн рублей и больше. Supra A90 разрабатывался совместно с BMW, способна разгоняться до сотни за 4,3 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч. Фото: telegram-канал «Был замечен в Екатеринбурге» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На дорогах Екатеринбурга порой появляются элитные автомобили, которые будто сошли с киноэкранов. Например, горожане не раз замечали седан, вдохновленный фильмом «Аватар», и машину из фильма ужасов «От заката до рассвета». Самые необычные экземпляры — в подборке URA.RU. Стоимость Carrera Cabrio мощностью 385 лошадиных сил стартует от 13 млн рублей. Машина способна разгоняться с нуля до 100 км/ч за 4,4 секунды, максимальная скорость, которую можно выжать из авто, — 291 км/ч. У Porsche 911 две двери, а внутри может помещаться до четырех человек, крыша откидывается. Аналогичная марка авто появлялась в хорроре «От заката до рассвета», но в красном цвете. Люксовый электрический седан, вдохновленный фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона, замечали на центральных улицах города этой зимой. У Avatr 12 есть узкие светодиодные фары и фонари, а также массивные бамперы и камеры вместо боковых зеркал. Мощность автомобиля составляет 577 лошадиных сил, разгоняется за 3,98 секунды, но проигрывает некоторым популярным маркам в скорости — максимальное значение достигает 180 км/ч. Стоит такая машина от шести миллионов рублей. Toyota Supra прославилась по фильму «Форсаж», а сейчас подобную машину можно встретить и на Урале — в Екатеринбурге, например, в ярком фиолетовом оттенке с китайским драконом на бампере. Японский спортивный автомобиль продают за 5,5 млн рублей и больше. Supra A90 разрабатывался совместно с BMW, способна разгоняться до сотни за 4,3 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч.