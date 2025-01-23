Пермяка осудили на 10 лет за смертельное ДТП

Нетрезвый водитель сбил двух рабочих, один из них позже скончался
Жителя Перми осудили на 10 лет за смертельное дтп, которое он устроил в сентябре 2024 года. В ДТП погиб дорожный рабочий, который занимался заменой плит на тармвайных путях, сообщает в telegram-канале краевая прокуратура.
«Суд установил, что подсудимый, не имея права управления транспортным средством, сел за руль в нетрезвом виде. Не справившись с управлением, он допустил наезд на рабочих, проводивших ремонтные работы железнодорожных путей», — говорится в сообщении.
Известно, что в результате ДТП пострадали двое, один из них позже скончался. Виновный отправится в колонию общего режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!