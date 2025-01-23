23 января 2025

Пермяка осудили на 10 лет за смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Нетрезвый водитель сбил двух рабочих, один из них позже скончался
Нетрезвый водитель сбил двух рабочих, один из них позже скончался Фото:

Жителя Перми осудили на 10 лет за смертельное дтп, которое он устроил в сентябре 2024 года. В ДТП погиб дорожный рабочий, который занимался заменой плит на тармвайных путях, сообщает в telegram-канале краевая прокуратура.

«Суд установил, что подсудимый, не имея права управления транспортным средством, сел за руль в нетрезвом виде. Не справившись с управлением, он допустил наезд на рабочих, проводивших ремонтные работы железнодорожных путей», — говорится в сообщении.

Известно, что в результате ДТП пострадали двое, один из них позже скончался. Виновный отправится в колонию общего режима.

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Жителя Перми осудили на 10 лет за смертельное дтп, которое он устроил в сентябре 2024 года. В ДТП погиб дорожный рабочий, который занимался заменой плит на тармвайных путях, сообщает в telegram-канале краевая прокуратура. «Суд установил, что подсудимый, не имея права управления транспортным средством, сел за руль в нетрезвом виде. Не справившись с управлением, он допустил наезд на рабочих, проводивших ремонтные работы железнодорожных путей», — говорится в сообщении. Известно, что в результате ДТП пострадали двое, один из них позже скончался. Виновный отправится в колонию общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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