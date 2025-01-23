Коллеги по команде вспоминают погибшего как хорошего друга
В зоне СВО погиб пермский спортсмен, вратарь гандбольной команды «Пермские Медведи» Илья Кожевников. Об этом в сообществе социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба спортивного клуба.
«Грустная новость пришла к нам. Сегодня мы прощаемся с воспитанником нашей Берлоги — Илюшкой Кожевниковым. Илья погиб на СВО. Отдавая долг Родине и защищая всех нас», — говорится в сообщении.
Известно, что Кожевников был воспитанником клуба, в котором выступал. «Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком», — написали «ВКонтакте» коллеги по команде.
Друзья говорят, что погибший был отличным вратарем
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