23 января 2025

В зоне СВО погиб вратарь пермской команды по гандболу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллеги по команде вспоминают погибшего как хорошего друга
Коллеги по команде вспоминают погибшего как хорошего друга Фото:

В зоне СВО погиб пермский спортсмен, вратарь гандбольной команды «Пермские Медведи» Илья Кожевников. Об этом в сообществе социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба спортивного клуба.

«Грустная новость пришла к нам. Сегодня мы прощаемся с воспитанником нашей Берлоги — Илюшкой Кожевниковым. Илья погиб на СВО. Отдавая долг Родине и защищая всех нас», — говорится в сообщении.

Известно, что Кожевников был воспитанником клуба, в котором выступал. «Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком», — написали «ВКонтакте» коллеги по команде.

Друзья говорят, что погибший был отличным вратарем
Друзья говорят, что погибший был отличным вратарем
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В зоне СВО погиб пермский спортсмен, вратарь гандбольной команды «Пермские Медведи» Илья Кожевников. Об этом в сообществе социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба спортивного клуба. «Грустная новость пришла к нам. Сегодня мы прощаемся с воспитанником нашей Берлоги — Илюшкой Кожевниковым. Илья погиб на СВО. Отдавая долг Родине и защищая всех нас», — говорится в сообщении. Известно, что Кожевников был воспитанником клуба, в котором выступал. «Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком», — написали «ВКонтакте» коллеги по команде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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