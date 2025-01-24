Перед задержанием свердловский экс-министр устроился к застройщику

Николай Смирнов ушел из министерства сразу после новогодних праздников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов перед задержанием устроился в строительную компанию «Брусника». И был советником директора и бенефициара предприятия Алексея Круковского. Это стало известно на заседании в Ленинском суде Екатеринбурга, где Смирнову избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

Об отставке Смирнова из правительства было объявлено 13 января. Утром 24 января URA.RU сообщило о задержании экс-чиновника. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.