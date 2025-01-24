Перед задержанием свердловский экс-министр устроился к застройщику

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Пресс-тур на мусоросортировочный завод. Тюмень, смирнов николай, портрет
Николай Смирнов ушел из министерства сразу после новогодних праздников Фото:
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Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов перед задержанием устроился в строительную компанию «Брусника». И был советником директора и бенефициара предприятия Алексея Круковского. Это стало известно на заседании в Ленинском суде Екатеринбурга, где Смирнову избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

Об отставке Смирнова из правительства было объявлено 13 января. Утром 24 января URA.RU сообщило о задержании экс-чиновника. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.

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Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов перед задержанием устроился в строительную компанию «Брусника». И был советником директора и бенефициара предприятия Алексея Круковского. Это стало известно на заседании в Ленинском суде Екатеринбурга, где Смирнову избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. Об отставке Смирнова из правительства было объявлено 13 января. Утром 24 января URA.RU сообщило о задержании экс-чиновника. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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