На тюменской «трассе смерти» из-за ДТП ограничили движение

Легковушка влетела в большегруз
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за ДТП с фурой. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«На 386-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись „Додж“ и большегруз „Скания“.Автоинспекторы регулируют движение вручную, в реверсивном порядке пропуская по одной полосе транспорт в обоих направлениях», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, легковым автомобилем управляла женщина. Она потеряла управление и выехала на встречную полосу. В аварии пострадал ее пассажир.
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