23 января 2025

На тюменской «трассе смерти» из-за ДТП ограничили движение

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели реверсивное движение из-за ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Легковушка влетела в большегруз
Легковушка влетела в большегруз Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за ДТП с фурой. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«На 386-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись „Додж“ и большегруз „Скания“.Автоинспекторы регулируют движение вручную, в реверсивном порядке пропуская по одной полосе транспорт в обоих направлениях», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, легковым автомобилем управляла женщина. Она потеряла управление и выехала на встречную полосу. В аварии пострадал ее пассажир.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за ДТП с фурой. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «На 386-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись „Додж“ и большегруз „Скания“.Автоинспекторы регулируют движение вручную, в реверсивном порядке пропуская по одной полосе транспорт в обоих направлениях», — сообщили в ведомстве. По предварительным данным, легковым автомобилем управляла женщина. Она потеряла управление и выехала на встречную полосу. В аварии пострадал ее пассажир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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