Песков: работа с ветеранами СВО после программы «Время героев» продолжится

После завершения нового этапа программы «Время героев», благодаря которой ветераны СВО получают управленческие навыки, с ее участниками так или иначе работа продолжится. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока не было никаких решений на этот счет [по дальнейшему взаимодействию с участниками программы]. <...> Работа с ветеранами в том или ином виде будет продолжаться», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Регистрация на новый этап программы завершится 25 января. С начала дополнительной регистрации в программу «Время героев», которая реализуется по личному поручению российского президента Владимира Путина, число новых заявлений превысило 20 тысяч человек. Федеральная программа «Время героев» была запущена для подготовки новых управленческих кадров из числа участников спецоперации на Украине.
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