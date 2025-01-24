«Он был звездой»: в УрФУ простились с легендарным деканом. Фото, видео

В Екатеринбурге простились с экс-деканом УрФУ Александром Перцевым

24 января 2025 в 15:27 Размер текста - 17 +

Александру Перцеву было 70 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге простились с экс-директором департамента философии Уральского федерального университета (УрФУ) Александром Перцевым. В Демидовском зале Уральского гуманитарного института, где прошла церемония, не было свободных мест. Пришедшие ждали в коридоре, чтобы проститься с преподавателем, передает корреспондент URA.RU. Среди них были близкие, друзья и коллеги Перцева. Например, ректор Виктор Кокшаров, председатель гордумы Анна Гурарий, действующий декан департамента Ирина Симонова, экс-глава журфака Борис Лозовский и действующий директор — Иван Некрасов. Церемонию вел первый проректор Дмитрий Бугров. «Мы не можем забыть Александра Владимировича, он в сердце каждого из нас. Я очень прошу и философский факультет, и гуманитарный институт: давайте сделаем хорошую мемориальную аудиторию. Мы обязаны это сделать. <…> С ним ушла частичка моей души», — сказал Кокшаров. По его словам, сегодня губернатор Евгений Куйвашев вручал премии лучшим преподавателям, многие из которых учились у Перцева. Десятки человек не сдержали слез на прощании Фото: Илья Московец © URA.RU «Ему было очень тяжело в последние годы. Когда он шел по коридору, я смотрел на его походку — у меня ком подкатывал к горлу. А потом он выходил к студентам и читал лекцию, будто ничего не происходит», — вспомнил завкафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры Лев Закс, поблагодарив Перцева за дружбу, чувство юмора и достижения в науке. Действующий директор департамента Симонова сказала, что Перцев сыграл большую роль в ее судьбе. «Он был объединяющим человеком. Сейчас факультет очень нуждается в том, чтобы был какой-то ориентир. Я понимаю, что основной ориентир — это философский факультет Перцева. И по-другому быть не может, потому что тогда были золотые и лучшие годы», — сказала она. Директор института по переподготовке и повышению квалификации Екатерина Черепанова недавно спросила одного из магистрантов, который учился на физтехе, почему он решил поступать на филфак. «Была ведь школа успешного абитуриента — летний лагерь — и там был Александр Владимирович. Я все-таки решил, что мне нужно поучиться на философском факультете», — процитировала она студента. Анна Гурарий тоже пришла проводить в последний пусть легендарного декана Фото: Илья Московец © URA.RU «Когда Александр Владимирович был деканом, факультет и университет гремели на всю страну. Несмотря на то, что он не был моим преподавателем, он стал для меня учителем. <…> Он оставил свой след, переведя огромное количество сложных текстов с немецкого языка», — поделилась с агентством Гурарий, которая не смогла сдержать слез. По ее словам, Перцев продвигал департамент благодаря харизме и неравнодушию. Проводить в последний путь легендарного декана пришли и его выпускники. По словам одного из них, впервые Перцева он увидел в 2012 году, когда учился на первом курсе. «С тех пор он стал символом философского факультета. <…> Его уникальный подход к обучению, мудрость и неутомимая энергия создавали атмосферу, в которой каждый студент чувствовал себя важным и нужным. <…> Философский — это Перцев. А Перцев — это философский», — с грустью сказал Владислав Бородин. Выпускник Павел рассказал агентству, что принял решение поступать на филфак именно благодаря Перцеву. «Он был звездой факультета, очень человечным. Мы, как студенты, чувствовали себя под его защитой. <…> Он был уникальным и многогранным. Сложно описать глубину его души. <…> С его уходом что-то изменилось — это огромная утрата», — поделился он. В Демидовском зале не осталось мест, много пришедших стоя ждали очереди, чтобы проститься Фото: Илья Московец © URA.RU Наталья, которая училась с 1989 по 1995 годы у Перцева, сказала, что ему всегда давали самые большие аудитории. «Они были забиты студентами даже с других факультетов. Мы сидели и слушали его с открытым ртом. Он звезда», — добавила она. Проводить экс-декана пришла и женщина, которая училась у Перцева еще в 1992 году в школе. «Я училась у него всего один год в 11 классе. Он мыслил широко и далеко, умел видеть вблизи малое. В каком-то смысле он даже видел будущее», — сказала она, не назвав своего имени. Соболезнования в УрФУ поступили от департаментов философии Московского государственного университета, Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева. По словам проректора Бугрова, профессор Перцев был вице-президентом российского философского общества. Перцев скончался 21 января в возрасте 70 лет. Он посвятил 48 лет своей жизни работе в вузе, из них почти 20 лет руководил департаментом философии. В последние годы он читал лекции магистрантам и аспирантам. В день смерти Перцева в дирекцию его департамента с соболезнованиями звонили со всей страны. О том, каким запомнили его коллеги и выпускники — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге простились с экс-директором департамента философии Уральского федерального университета (УрФУ) Александром Перцевым. В Демидовском зале Уральского гуманитарного института, где прошла церемония, не было свободных мест. Пришедшие ждали в коридоре, чтобы проститься с преподавателем, передает корреспондент URA.RU. Среди них были близкие, друзья и коллеги Перцева. Например, ректор Виктор Кокшаров, председатель гордумы Анна Гурарий, действующий декан департамента Ирина Симонова, экс-глава журфака Борис Лозовский и действующий директор — Иван Некрасов. Церемонию вел первый проректор Дмитрий Бугров. «Мы не можем забыть Александра Владимировича, он в сердце каждого из нас. Я очень прошу и философский факультет, и гуманитарный институт: давайте сделаем хорошую мемориальную аудиторию. Мы обязаны это сделать. <…> С ним ушла частичка моей души», — сказал Кокшаров. По его словам, сегодня губернатор Евгений Куйвашев вручал премии лучшим преподавателям, многие из которых учились у Перцева. «Ему было очень тяжело в последние годы. Когда он шел по коридору, я смотрел на его походку — у меня ком подкатывал к горлу. А потом он выходил к студентам и читал лекцию, будто ничего не происходит», — вспомнил завкафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры Лев Закс, поблагодарив Перцева за дружбу, чувство юмора и достижения в науке. Действующий директор департамента Симонова сказала, что Перцев сыграл большую роль в ее судьбе. «Он был объединяющим человеком. Сейчас факультет очень нуждается в том, чтобы был какой-то ориентир. Я понимаю, что основной ориентир — это философский факультет Перцева. И по-другому быть не может, потому что тогда были золотые и лучшие годы», — сказала она. Директор института по переподготовке и повышению квалификации Екатерина Черепанова недавно спросила одного из магистрантов, который учился на физтехе, почему он решил поступать на филфак. «Была ведь школа успешного абитуриента — летний лагерь — и там был Александр Владимирович. Я все-таки решил, что мне нужно поучиться на философском факультете», — процитировала она студента. «Когда Александр Владимирович был деканом, факультет и университет гремели на всю страну. Несмотря на то, что он не был моим преподавателем, он стал для меня учителем. <…> Он оставил свой след, переведя огромное количество сложных текстов с немецкого языка», — поделилась с агентством Гурарий, которая не смогла сдержать слез. По ее словам, Перцев продвигал департамент благодаря харизме и неравнодушию. Проводить в последний путь легендарного декана пришли и его выпускники. По словам одного из них, впервые Перцева он увидел в 2012 году, когда учился на первом курсе. «С тех пор он стал символом философского факультета. <…> Его уникальный подход к обучению, мудрость и неутомимая энергия создавали атмосферу, в которой каждый студент чувствовал себя важным и нужным. <…> Философский — это Перцев. А Перцев — это философский», — с грустью сказал Владислав Бородин. Выпускник Павел рассказал агентству, что принял решение поступать на филфак именно благодаря Перцеву. «Он был звездой факультета, очень человечным. Мы, как студенты, чувствовали себя под его защитой. <…> Он был уникальным и многогранным. Сложно описать глубину его души. <…> С его уходом что-то изменилось — это огромная утрата», — поделился он. Наталья, которая училась с 1989 по 1995 годы у Перцева, сказала, что ему всегда давали самые большие аудитории. «Они были забиты студентами даже с других факультетов. Мы сидели и слушали его с открытым ртом. Он звезда», — добавила она. Проводить экс-декана пришла и женщина, которая училась у Перцева еще в 1992 году в школе. «Я училась у него всего один год в 11 классе. Он мыслил широко и далеко, умел видеть вблизи малое. В каком-то смысле он даже видел будущее», — сказала она, не назвав своего имени. Соболезнования в УрФУ поступили от департаментов философии Московского государственного университета, Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева. По словам проректора Бугрова, профессор Перцев был вице-президентом российского философского общества. Перцев скончался 21 января в возрасте 70 лет. Он посвятил 48 лет своей жизни работе в вузе, из них почти 20 лет руководил департаментом философии. В последние годы он читал лекции магистрантам и аспирантам. В день смерти Перцева в дирекцию его департамента с соболезнованиями звонили со всей страны. О том, каким запомнили его коллеги и выпускники — в материале агентства.