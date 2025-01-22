«Человек-оркестр»: что известно об умершем легендарном декане УрФУ

С экс-деканом филфака УрФУ Александром Перцевым простятся 24 января

22 января 2025 в 17:58 Размер текста - 17 +

Простятся с легендарным деканом филфака 24 января в Демидовском зале УГИ Фото: Размик Закарян © URA.RU 21 января скончался Александр Перцев — экс-директор департамента философии Уральского федерального университета, который руководил факультетом почти 20 лет. Выпускники и сотрудники с уважением и любовью отзываются о профессоре, рассуждая о его преданности науке и вузу. Прощание с философом пройдет 24 января в стенах вуза. Подробнее о легендарном ученом — в материале URA.RU. Карьера На работу в УрГУ Перцев пришел сразу, как окончил вуз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Александр Перцев родился 6 августа 1954 года в Нижнем Тагиле, где окончил школу №32 с преподаванием ряда предметов на немецком языке. Окончив филфак Уральского университета им. А.М. Горького в 1976 году, он стал работать в вузе: сначала ассистентом, затем старшим преподавателем, доцентом, профессором и заведующим кафедрой истории философии УрГУ (сейчас кафедра истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры УрФУ). В 27 лет он защитил кандидатскую диссертацию, а через 11 лет стал доктором философских наук. Директором департамента философии он стал в 1994-м, сменив на посту Бориса Багирова. В 2014-м покинул этот пост, а его место занял Алексей Логинов. Сейчас дирекцию возглавляет Ирина Симонова. В 2004—2011 годы Перцев был проректором УрГУ по работе с территориями и довузовской подготовке. Во время управления департаментом он стал членом президиума федерального учебно-методического объединения университетов России по философии, этике и религиоведению, а также возглавил Уральское философское общество. Вклад в науку В 1994 году Перцев создал центр дистантного образования, благодаря которому были открыты учебно-консультационные пункты в Свердловской области, ХМАО и Пермском крае. Там обучались сотни студентов-заочников. Александр Перцев проработал в УрФУ 48 лет Фото: telegram-канал УрФУ За время своей научной деятельности Перцев стал известен не только в России, но и за рубежом. Он был и переводчиком с немецкого языка, имеющим более 200 научных трудов, статей, книг и учебников. Ученый перевел 16 работ немецких философов XIX, XX и XXI веков. Среди них произведения Фридриха Ницше, Карла Ясперса, Петера Слотердайка, Фридриха Георга Юнгера и других. Перцев писал и свои произведения, например — «Нескучная наука. Из истории античной философии». Профессор часто проводил лекции, был ведущим телепередачи, выступал на радио. Он преподавал не только в вузе, но и вел занятия в школах, на подготовительных курсах для старшеклассников. Несколько лет он читал спецкурс на филфаке университета в Санкт-Петербурге. Почетный профессор УрФУ, доктор философских наук был награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2005), почетной грамотой губернатора Свердловской области (2005, 2014), почетной грамотой УрФУ (2010, 2015), благодарностями ректора (1983, 1988, 1995, 2008, 2011, 2014), званием «Ветеран УрФУ» (2016), медалью «100 лет УрФУ» (2020), выдвижением на доску почета (1984). В 2022 году Перцев стал лауреатом премии Российского профессорского собрания за выдающиеся научные результаты в области образования и науки «Профессор года». Последнюю награду он получил в 2024 году — медаль Минобрнауки. Воспоминания коллег «С одной стороны, он был человеком академии — доктор наук, профессор, обладал всеми необходимыми качествами. А с другой — он очень харизматичный, яркий, с великолепным чувством юмора. Это всегда отражалось на том, как он разговаривал с людьми — умел подмечать тонкости», — рассказала URA.RU директор департамента философии УрФУ Ирина Симонова. По ее словам, именно благодаря Перцеву филфак главного уральского вуза знали во всей стране. Ученый умел любому объяснить, что такое философия, и делал это так, чтобы люди хотели к нему прийти снова. Коллеги Перцева считают, что он «построил» филфак УрФУ Фото: Анна Майорова © URA.RU Раньше в УрГУ был общий факультет политологии, социологии и философии, позже его разделили. «Александр Владимирович пришел, по сути, как антикризисный менеджер — в ситуации, когда не было ничего. Были 90-е годы — у факультета не было средств господдержки, никто не умел продавать образование», — рассказала агентству действующий директор института по переподготовке и повышению квалификации УрФУ Екатерина Черепанова, которая была замдекана при Перцеве. По ее словам, тогда им выделили кабинет №316, где не было письменного стола, стены были покрыты масляной краской, а на потолке висела голая лампочка. Пользовались тогда в деканате польским компьютером Mazovia. Раньше в этом кабинете была кафедра коммунистического воспитания. «Перцев с нуля писал посткоммунистическую историю, когда не было у факультета поддержки никакой партии. Да вообще ничего не было. <…> При нем УрГУ первый в России открыл бакалавриат и магистратуру по направлению философии. Количество студентов, обучающихся на нашем филфаке, было намного больше, чем в других вузах в России, даже в МГУ», — сказала Черепанова. Человек-оркестр Александр Перцев занимался переводом книг немецких авторов и музыкой страница Ники Соковниной во «ВКонтакте» Фото: «Он был щедрым человеком: не экономил деньги, ресурсы, время и связи. Он отдавал всем все. За коммерческие деньги он отправлял преподавателей в командировки, студентов — на конференции в Санкт-Петербург. <…> Те, кого Александр Владимирович привел в университет, все еще работают здесь, в том числе руководителями. Он видел в людях талант и способности, воспитывал их», — вспомнила Черепанова, добавив, что ей было комфортно работать с Перцевым. Как рассказал политолог, бывший коллега и друг Перцева Анатолий Гагарин, помимо работы Перцев сочинял стихи, писал музыкальные произведения и играл на разных инструментах. «Он был человек-оркестр. Ему было все интересно и все доступно. Потому что он подходил ко всему с легкостью, жизнерадостностью и энергичностью. <…> Многие произведения немецких философов, которые мы читаем, как раз в переводе Перцева», — поделился Гагарин. Известные выпускники Тимофей Радя, стрит-арты которого украшают Екатеринбург, тоже окончил филфак УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди известных выпускников Александра Перцева — вокалист рок-группы «Сансара» Александр Гагарин, Евгений Брагин (работает в руководстве одного из крупных промышленных холдингов), Тимофей Радя — известный художник в стиле стрит-арта. В годы, когда Перцев был деканом, УрГУ окончили Евгений Тюхтин (экс-директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово), Екатерина Черепанова (директор института по переподготовке и повышению квалификации УрФУ), Ирина Симонова (действующий декан филфака УрФУ), сенатор РФ Андрей Клишас. Воспоминания студентов «Очень яркий был человек. Помню Перцева по учебе на философском [факультете] в начале 90-х. Вечная память», — написал в своем Telegram-канале сенатор РФ Андрей Клишас. Выпускники вспоминают лекции Перцева, как одни из самых интересных за время учебы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Для нас это был один из самых блистательных преподавателей. Красивый, с чувством юмора, ироничный, умный, энергичный. У меня он прошел по касательной. У историков философии было немного, но приятно было знать, что в универе работает такой яркий человек. <…> Помню, подруга пошла сдавать ему зачет и громко сказала на кафедре: „Я к Чеснокову!“ — он ответил: „Может, все-таки к Перцеву?“. Зачет она получила», — рассказала агентству гид и свердловский краевед Татьяна Мосунова. «Я пришла, как и многие, под действием его неповторимого обаяния. Когда я в 2002 году поступила, то это были яркие, лучшие, наверное, золотые годы департамента», — отметила декан филфака Симонова. Вспомнив годы студенчества, она рассказала, что лекции Перцева были интересны и содержательны, преподаватель знал множество биографических фактов, но часто разбавлял лекции байками. Симонова поделилась, что сегодня, 22 января — на следующий день после смерти Перцева — в деканат со всей страны звонят с вопросом о дате прощания. Последние годы жизни Александр Перцев последние недели не вставал с постели, ухаживала за ним дочь страница Ники Соковниной во «ВКонтакте» Фото: Уйдя с поста декана в 2014-м, Перцев не покинул УрФУ — читал лекции магистрантам и аспирантам, параллельно занимался переводами с немецкого. Стаж его преподавания был 48 лет. По словам источника URA.RU, профессор ранее перенес инсульт. «Но он восстановился и даже преподавал. Хотя были, конечно, у него определенные осложнения», — сказал он. Проститься с Перцевым можно будет 24 января (пятница) в 12:00 в Демидовском зале Уральского гуманитарного института (Ленина, 51). При входе нужен паспорт. Дочь Перцева, которая тоже училась на филфаке УрФУ, написала в своем telegram-канале, что новости о смерти ее отца появились в СМИ спустя 40 минут. «А для меня умер папа, который научил меня писать о сложном весело, вносить в научные статьи „пасхалки“ и видеть даже в простом интересные смыслы, зарытые „в глубокие родники“. <…> Папа, смерть которого я осознала, лишь услышав шуршание черного пакета. Прощай. Надеюсь, там есть, с кем подискутировать», — добавила Ника Соковнина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

21 января скончался Александр Перцев — экс-директор департамента философии Уральского федерального университета, который руководил факультетом почти 20 лет. Выпускники и сотрудники с уважением и любовью отзываются о профессоре, рассуждая о его преданности науке и вузу. Прощание с философом пройдет 24 января в стенах вуза. Подробнее о легендарном ученом — в материале URA.RU. Александр Перцев родился 6 августа 1954 года в Нижнем Тагиле, где окончил школу №32 с преподаванием ряда предметов на немецком языке. Окончив филфак Уральского университета им. А.М. Горького в 1976 году, он стал работать в вузе: сначала ассистентом, затем старшим преподавателем, доцентом, профессором и заведующим кафедрой истории философии УрГУ (сейчас кафедра истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры УрФУ). В 27 лет он защитил кандидатскую диссертацию, а через 11 лет стал доктором философских наук. Директором департамента философии он стал в 1994-м, сменив на посту Бориса Багирова. В 2014-м покинул этот пост, а его место занял Алексей Логинов. Сейчас дирекцию возглавляет Ирина Симонова. В 2004—2011 годы Перцев был проректором УрГУ по работе с территориями и довузовской подготовке. Во время управления департаментом он стал членом президиума федерального учебно-методического объединения университетов России по философии, этике и религиоведению, а также возглавил Уральское философское общество. В 1994 году Перцев создал центр дистантного образования, благодаря которому были открыты учебно-консультационные пункты в Свердловской области, ХМАО и Пермском крае. Там обучались сотни студентов-заочников. За время своей научной деятельности Перцев стал известен не только в России, но и за рубежом. Он был и переводчиком с немецкого языка, имеющим более 200 научных трудов, статей, книг и учебников. Ученый перевел 16 работ немецких философов XIX, XX и XXI веков. Среди них произведения Фридриха Ницше, Карла Ясперса, Петера Слотердайка, Фридриха Георга Юнгера и других. Перцев писал и свои произведения, например — «Нескучная наука. Из истории античной философии». Профессор часто проводил лекции, был ведущим телепередачи, выступал на радио. Он преподавал не только в вузе, но и вел занятия в школах, на подготовительных курсах для старшеклассников. Несколько лет он читал спецкурс на филфаке университета в Санкт-Петербурге. Почетный профессор УрФУ, доктор философских наук был награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2005), почетной грамотой губернатора Свердловской области (2005, 2014), почетной грамотой УрФУ (2010, 2015), благодарностями ректора (1983, 1988, 1995, 2008, 2011, 2014), званием «Ветеран УрФУ» (2016), медалью «100 лет УрФУ» (2020), выдвижением на доску почета (1984). В 2022 году Перцев стал лауреатом премии Российского профессорского собрания за выдающиеся научные результаты в области образования и науки «Профессор года». Последнюю награду он получил в 2024 году — медаль Минобрнауки. «С одной стороны, он был человеком академии — доктор наук, профессор, обладал всеми необходимыми качествами. А с другой — он очень харизматичный, яркий, с великолепным чувством юмора. Это всегда отражалось на том, как он разговаривал с людьми — умел подмечать тонкости», — рассказала URA.RU директор департамента философии УрФУ Ирина Симонова. По ее словам, именно благодаря Перцеву филфак главного уральского вуза знали во всей стране. Ученый умел любому объяснить, что такое философия, и делал это так, чтобы люди хотели к нему прийти снова. Раньше в УрГУ был общий факультет политологии, социологии и философии, позже его разделили. «Александр Владимирович пришел, по сути, как антикризисный менеджер — в ситуации, когда не было ничего. Были 90-е годы — у факультета не было средств господдержки, никто не умел продавать образование», — рассказала агентству действующий директор института по переподготовке и повышению квалификации УрФУ Екатерина Черепанова, которая была замдекана при Перцеве. По ее словам, тогда им выделили кабинет №316, где не было письменного стола, стены были покрыты масляной краской, а на потолке висела голая лампочка. Пользовались тогда в деканате польским компьютером Mazovia. Раньше в этом кабинете была кафедра коммунистического воспитания. «Перцев с нуля писал посткоммунистическую историю, когда не было у факультета поддержки никакой партии. Да вообще ничего не было. <…> При нем УрГУ первый в России открыл бакалавриат и магистратуру по направлению философии. Количество студентов, обучающихся на нашем филфаке, было намного больше, чем в других вузах в России, даже в МГУ», — сказала Черепанова. «Он был щедрым человеком: не экономил деньги, ресурсы, время и связи. Он отдавал всем все. За коммерческие деньги он отправлял преподавателей в командировки, студентов — на конференции в Санкт-Петербург. <…> Те, кого Александр Владимирович привел в университет, все еще работают здесь, в том числе руководителями. Он видел в людях талант и способности, воспитывал их», — вспомнила Черепанова, добавив, что ей было комфортно работать с Перцевым. Как рассказал политолог, бывший коллега и друг Перцева Анатолий Гагарин, помимо работы Перцев сочинял стихи, писал музыкальные произведения и играл на разных инструментах. «Он был человек-оркестр. Ему было все интересно и все доступно. Потому что он подходил ко всему с легкостью, жизнерадостностью и энергичностью. <…> Многие произведения немецких философов, которые мы читаем, как раз в переводе Перцева», — поделился Гагарин. Среди известных выпускников Александра Перцева — вокалист рок-группы «Сансара» Александр Гагарин, Евгений Брагин (работает в руководстве одного из крупных промышленных холдингов), Тимофей Радя — известный художник в стиле стрит-арта. В годы, когда Перцев был деканом, УрГУ окончили Евгений Тюхтин (экс-директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово), Екатерина Черепанова (директор института по переподготовке и повышению квалификации УрФУ), Ирина Симонова (действующий декан филфака УрФУ), сенатор РФ Андрей Клишас. «Очень яркий был человек. Помню Перцева по учебе на философском [факультете] в начале 90-х. Вечная память», — написал в своем Telegram-канале сенатор РФ Андрей Клишас. «Для нас это был один из самых блистательных преподавателей. Красивый, с чувством юмора, ироничный, умный, энергичный. У меня он прошел по касательной. У историков философии было немного, но приятно было знать, что в универе работает такой яркий человек. <…> Помню, подруга пошла сдавать ему зачет и громко сказала на кафедре: „Я к Чеснокову!“ — он ответил: „Может, все-таки к Перцеву?“. Зачет она получила», — рассказала агентству гид и свердловский краевед Татьяна Мосунова. «Я пришла, как и многие, под действием его неповторимого обаяния. Когда я в 2002 году поступила, то это были яркие, лучшие, наверное, золотые годы департамента», — отметила декан филфака Симонова. Вспомнив годы студенчества, она рассказала, что лекции Перцева были интересны и содержательны, преподаватель знал множество биографических фактов, но часто разбавлял лекции байками. Симонова поделилась, что сегодня, 22 января — на следующий день после смерти Перцева — в деканат со всей страны звонят с вопросом о дате прощания. Уйдя с поста декана в 2014-м, Перцев не покинул УрФУ — читал лекции магистрантам и аспирантам, параллельно занимался переводами с немецкого. Стаж его преподавания был 48 лет. По словам источника URA.RU, профессор ранее перенес инсульт. «Но он восстановился и даже преподавал. Хотя были, конечно, у него определенные осложнения», — сказал он. Проститься с Перцевым можно будет 24 января (пятница) в 12:00 в Демидовском зале Уральского гуманитарного института (Ленина, 51). При входе нужен паспорт. Дочь Перцева, которая тоже училась на филфаке УрФУ, написала в своем telegram-канале, что новости о смерти ее отца появились в СМИ спустя 40 минут. «А для меня умер папа, который научил меня писать о сложном весело, вносить в научные статьи „пасхалки“ и видеть даже в простом интересные смыслы, зарытые „в глубокие родники“. <…> Папа, смерть которого я осознала, лишь услышав шуршание черного пакета. Прощай. Надеюсь, там есть, с кем подискутировать», — добавила Ника Соковнина.