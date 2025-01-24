Правительство Челябинской области довело до граждан план действий при атаке беспилотников. НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией региона подготовило небольшой ролик, в котором определены ключевые моменты.
«Первые признаки возможной атаки — это необычный гул в небе и появление летающих объектов. Обратите внимание на такие признаки угрозы как странное поведение объекта: он может кружить или резко снижаться, целенаправленно лететь к стратегическим объектам, лететь в запрещенных или ограниченных зонах», — говорится в видео, опубликованном пресс-службой правительства региона.
План по реакции на атаку БПЛА содержит в себе четыре правила. Их выполнение поможет сохранить жизнь:
- Немедленно покиньте открытое пространство;
- укройтесь в ближайшем здании, желательно в подвале или нижних этажах;
- держитесь подальше от окон;
- сообщит об увиденном в соответствующие органы.
Находясь в укрытии жителям необходимо следить за официальными сообщениями властей. Самое главное — избежать паники и действовать четко по плану.
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