Власти довели до челябинцев алгоритм действий при атаках беспилотников. Видео

В Челябинске представили видеоролик о правилах безопасности при атаке БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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При атаке БПЛА - главное сохранять спокойствие
При атаке БПЛА - главное сохранять спокойствие Фото:

Правительство Челябинской области довело до граждан план действий при атаке беспилотников. НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией региона подготовило небольшой ролик, в котором определены ключевые моменты.

«Первые признаки возможной атаки — это необычный гул в небе и появление летающих объектов. Обратите внимание на такие признаки угрозы как странное поведение объекта: он может кружить или резко снижаться, целенаправленно лететь к стратегическим объектам, лететь в запрещенных или ограниченных зонах», — говорится в видео, опубликованном пресс-службой правительства региона.

План по реакции на атаку БПЛА содержит в себе четыре правила. Их выполнение поможет сохранить жизнь:

  1. Немедленно покиньте открытое пространство;
  2. укройтесь в ближайшем здании, желательно в подвале или нижних этажах;
  3. держитесь подальше от окон;
  4. сообщит об увиденном в соответствующие органы.

Находясь в укрытии жителям необходимо следить за официальными сообщениями властей. Самое главное — избежать паники и действовать четко по плану.

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Правительство Челябинской области довело до граждан план действий при атаке беспилотников. НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией региона подготовило небольшой ролик, в котором определены ключевые моменты. «Первые признаки возможной атаки — это необычный гул в небе и появление летающих объектов. Обратите внимание на такие признаки угрозы как странное поведение объекта: он может кружить или резко снижаться, целенаправленно лететь к стратегическим объектам, лететь в запрещенных или ограниченных зонах», — говорится в видео, опубликованном пресс-службой правительства региона. План по реакции на атаку БПЛА содержит в себе четыре правила. Их выполнение поможет сохранить жизнь: Находясь в укрытии жителям необходимо следить за официальными сообщениями властей. Самое главное — избежать паники и действовать четко по плану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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