Пользователи WhatsApp массово пожаловались на сбой

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Большая часть сбоев в WhatsApp регистрируется в Москве
Большая часть сбоев в WhatsApp регистрируется в Москве Фото:

Пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в России массово сообщают о плохой работе мессенджера, регистрируется более 2 тысяч жалоб. Об этом следует из статистики детектора «Сбой.рф».

Большая часть сообщений о сбоях поступает из столицы, однако на работу WhatsApp  (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) жалуются и жители Смоленской, Самарской и Новосибирской областей, а также Краснодарского края. Множество жалоб регистрируют из Петербурга.

Масштабный сбой за последние сутки уже фиксировали в Рунете. Пользователи жаловались на медленную загрузку сайтов, были ошибки в работе мессенджера Telegram. 23 января происходил масштабный сбой в Приморье, пишет MK.RU.

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Пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в России массово сообщают о плохой работе мессенджера, регистрируется более 2 тысяч жалоб. Об этом следует из статистики детектора «Сбой.рф». Большая часть сообщений о сбоях поступает из столицы, однако на работу WhatsApp  (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) жалуются и жители Смоленской, Самарской и Новосибирской областей, а также Краснодарского края. Множество жалоб регистрируют из Петербурга. Масштабный сбой за последние сутки уже фиксировали в Рунете. Пользователи жаловались на медленную загрузку сайтов, были ошибки в работе мессенджера Telegram. 23 января происходил масштабный сбой в Приморье, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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