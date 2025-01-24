Пользователи WhatsApp массово пожаловались на сбой

Пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в России массово сообщают о плохой работе мессенджера, регистрируется более 2 тысяч жалоб. Об этом следует из статистики детектора «Сбой.рф».
Большая часть сообщений о сбоях поступает из столицы, однако на работу WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) жалуются и жители Смоленской, Самарской и Новосибирской областей, а также Краснодарского края. Множество жалоб регистрируют из Петербурга.
Масштабный сбой за последние сутки уже фиксировали в Рунете. Пользователи жаловались на медленную загрузку сайтов, были ошибки в работе мессенджера Telegram. 23 января происходил масштабный сбой в Приморье, пишет MK.RU.
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