В Рунете произошел масштабный сбой

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Пользователи жалуются на работу Telegram
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Пользователи сообщают об очередном сбое в работе интернета в России. Очевидцы жалуются на медленную загрузку сайтов, а также отмечают проблемы в работе мессенджера Telegram. Корреспондент URA.RU лично убедился, что у некоторых есть проблемы с доступом.

Россияне сообщают о проблемах — часть сайтов не прогружается или работает медленно. У некоторых, например, не работает Telegram. Затруднения в работе интернета наблюдаются у пользователей различных операторов мобильной связи. 

Согласно данным сервиса Downdetector, фиксируются сбои в работе различных сервисов. Сообщается о проблемах в работе мессенджеров, например, WhatsApp, видеоплатформ YouTube, TikTok и Twitch, а также электронного магазина Steam. Среди операторов связи, где наблюдаются сбои, — «Мегафон» и «МТС», а также «Ростелеком».

В пресс-службе «Мегафон» URA.RU сообщили, что система работает штатно. «Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам», — уточнили там. 

В последний раз масштабный сбой, затронувший практически всех россиян, произошел 14 января. Тогда большинство сайтов, сервисов и даже поисковиков не работали. Сбой продлился чуть более получаса.

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Пользователи сообщают об очередном сбое в работе интернета в России. Очевидцы жалуются на медленную загрузку сайтов, а также отмечают проблемы в работе мессенджера Telegram. Корреспондент URA.RU лично убедился, что у некоторых есть проблемы с доступом. Россияне сообщают о проблемах — часть сайтов не прогружается или работает медленно. У некоторых, например, не работает Telegram. Затруднения в работе интернета наблюдаются у пользователей различных операторов мобильной связи.  Согласно данным сервиса Downdetector, фиксируются сбои в работе различных сервисов. Сообщается о проблемах в работе мессенджеров, например, WhatsApp, видеоплатформ YouTube, TikTok и Twitch, а также электронного магазина Steam. Среди операторов связи, где наблюдаются сбои, — «Мегафон» и «МТС», а также «Ростелеком». В пресс-службе «Мегафон» URA.RU сообщили, что система работает штатно. «Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам», — уточнили там.  В последний раз масштабный сбой, затронувший практически всех россиян, произошел 14 января. Тогда большинство сайтов, сервисов и даже поисковиков не работали. Сбой продлился чуть более получаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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