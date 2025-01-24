Президент США Дональд Трамп занял слишком агрессивную позицию в диалоге по прекращению украинского конфликта на основе ложных предположений о слабости российской экономики. Это подорвет доверие к нему со стороны РФ. Об этом заявил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.
«Поток сообщений об экономике России и проблемах президента Владимира Путина — это часть сценария, продвигаемого Байденом и его коллегами на основе ошибочного убеждения, что США могут спровоцировать смену власти в России. Трамп, похоже, одобряет эту политику. К сожалению, она контрпродуктивна, поскольку только усиливает решимость Москвы выиграть СВО», — заявил Брайен в статье для Weapons and Strategy.
Он также отметил, что такой подход подрывает доверие к Трампу со стороны Москвы. В этом контексте Брайен напомнил, что звонок лидеров США и России до сих пор не состоялся и это могло произойти именно по той причине, что штаты заняли слишком агрессивную позицию в переговорах.
В ходе своих последних выступлений Трамп начал угрожать России введением санкций, пошлин и снижением цен на нефть в случае, если конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. Первоначально лидер США хотел совершить «сделку» по окончанию СВО за 24 часа. В Кремле, однако, заметили, что нефть не связана с противостоянием двух стран, пишет MK.RU.
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